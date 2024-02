Windows 11-Funktionsupdate erscheint angeblich noch diesen Monat

Es gibt neue Gerüchte zu den kommenden Windows-Updates - und die­se haben es zumindest was den Zeitrahmen auf sich hat in sich. Bis­her gab es häufig erst auf den "letzten Drücker" die Meldungen zu bevor­stehenden Veröffentlichungen. Das könnte auch jetzt der Fall sein.

Microsofts Veröffentlichungen von Funktionen in Windows 11 unterscheidet sich deutlich von der in Windows 10 . Das Unternehmen liefert nun alle paar Monate eine schrittweise Verteilung der neuen Funktionen.Die Updates werden intern als "Moment" bezeichnet, da sie den Moment der Funktionsstarts beschrieben. Das letzte Moment-Update lieferte Microsoft im September vergangenen Jahres. Das war das Moment 4-Update für Windows 11 22H2.Während Version 22H2 dann mehrere Moment-Updates hatte, soll nun die aktuelle Windows 11 23H2-Version Berichten zufolge nur ein solches Feature-Update (namens Moment 5) erhalten.Nun meldet das Online-Magazin Windows Central , dass ebendieses Featureupdate später in diesem Monat erscheinen soll. Konkret wurde der 27. Februar als wahrscheinlicher Termin genannt.Da Windows 11 Version 23H2 an sich kein großes Update - zumindest im Vergleich zu 22H2 - war, wird nun Ähnliches erwartet. 23H2 startete als sogenanntes Enablement Package. Und es sieht auch so aus, als ob es mit Moment 5 eine ähnliche Angelegenheit sein wird. Die Nutzer sollten nicht erwarten, viele neue Funktionen mit Moment 5 zu sehen. Vermutlich wird das nächste große Update erst mit Version 24H2 frühestens im September erwartet.Hinweise auf die Version Windows 11 24H2 tauchten bereits Ende letzten Jahres auf. Zuletzt gab es selbst in der offiziellen Microsoft-Dokumentation eine Bestätigung.Dazu ist laut der Gerüchteküche zumindest noch ein weiteres großes Windows-Update in Arbeit, das laut Qualcomm irgendwann in der Mitte des Jahres erscheinen soll. Qualcomm hatte als OEM-Partner durchsickern lassen, dass es noch ein "großes Windows-Update" geben soll.