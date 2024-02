Neuer Aldi-PC: Gaming-Desktop mit Nvidia RTX 4070 Ti Super ab 25.02.

Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd verkaufen ab 25. Februar einen neuen Gaming-PC. Dabei wird der bekannte Medion Erazer Hunter X30 aktualisiert, unter anderem mit einem Intel Core i7 der 14. Generation, 32 GB RAM und der Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super.

Aldi / Medion

Komponenten von WD, Kingston und Gigabyte

Aldi günstiger als Eigenbau?

Preis und Verfügbarkeit

Gaming-PCs bei Media Markt Jetzt zum günstigen Preis sichern!

Zum Angebot

Zusammenfassung Aldi verkauft ab 25. Februar neuen Gaming-PC

Medion Erazer Hunter X30 mit Intel Core i7 der 14. Gen

32 GB DDR5-RAM und Nvidia RTX 4070 Ti verbaut

Preis des Gaming-PCs liegt bei 2649 Euro

Komponenten wie 1 TB NVMe-SSD und Wasserkühlung

Selbstbau würde ca. 300 Euro ggü. dem Angebot einsparen

Vertrieb ausschließlich über Aldis Onlineshop

Aldi und Medion haben das scheinbar veraltete Datenblatt im Bereich des Prozessors und der Grafikkarte aktualisiert.Hatten die Lebensmittelhändler erst im Januar mit dem Medion Enforcer X10 samt RTX 4090-Grafikkarte für Diskussionsstoff gesorgt, backen Aldi Nord und Süd nun etwas kleinere Brötchen. Im Gegensatz zum 4000-Euro-Gamer steht der nun vorgestellte Medion Erazer Hunter X30 für 2649 Euro in den virtuellen Regalen. Teuer genug, dass Aldi und Medion auch hier zu Markenkomponenten greifen und sich nicht am OEM-Regal bedienen.Verbaut wird ein Intel Core i7-14700KF Prozessor mit 20 Kernen (8 P-Cores + 12 E-Cores), 28 Threads und einer maximalen Turbo-Taktfrequenz von bis zu 5,6 GHz. Zudem setzt der Gaming-Desktop-PC auf 32 GB DDR5-RAM aus der Kingston Fury Beast RGB-Reihe mit 6.000 MHz und die WD Black SN850X NVMe-SSD (PCIe 4.0) mit 1 TB Kapazität. Beim Mainboard greift man zum bewährten Gigabyte Z790 Aorus Elite AX.Der Medion Erazer Hunter X30 verfügt weiterhin über eine Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super von Zotac und eine Alphacool Eisbaer 240-Wasserkühlung (AiO) für den Prozessor. Für die Stromversorgung wird ein Seasonic Vertex GX-850-Netzteil verwendet. Abschließend gehen aus dem Datenblatt unter anderem Wi-Fi 6E, 2.5-Gigabit-LAN, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 und insgesamt 13 USB-Anschlüsse inkl. USB-C 3.2 Gen 2 hervor.Nach der Aktualisierung des Datenblatts auf einen Intel Core i7-14700KF, RGB-RAM und der Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super von Zotac kann sich der Preis des Aldi-PC durchaus sehen lassen. Zwar liegen wir weiterhin ca. 100 Euro unter dem Preis inklusive Zusammenbau im Alternate PC-Konfigurator , doch ist die Differenz zum Eigenbau nach dem Super-Upgrade nicht mehr allzu hoch wie zuvor.Der Medion Erazer Hunter X30 wird von Aldi Nord und Aldi Süd ab dem 25. Februar 2024 im gemeinsamen Onlineshop angeboten. Ein Verkauf in den lokalen Filialen vor Ort ist nicht geplant. Der Preis beträgt 2649 Euro.