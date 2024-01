Neuer Aldi-PC: Gaming-Desktop mit Nvidia RTX 4090 ab Donnerstag

Bei den Discountern Aldi Nord und Aldi Süd steht ab morgen ein neuer Gaming-PC in den virtuellen Regalen. Dabei wird der Medion En­forcer X10 neu aufgelegt und mit einem Intel Core i7 der 14. Ge­ne­ra­tion, 64 GB RAM und der Nvidia GeForce RTX 4090 ausgestattet.

Medion / Aldi

Ausstattung von Gigabyte, Kingston und WD

Preise und Verfügbarkeit

Wurde der Medion Enforcer X10 im letzten Jahr bei Aldi unter anderem mit einem Intel Core i9-Prozessor verkauft, setzen die Lebensmittelhändler zu Beginn des Jahres auf den Intel Core i7-14700KF mit 20 Rechenkernen (8 P-Cores + 12 E-Cores), 28 Threads und einer Taktrate von bis zu 5,6 GHz. Ferner trifft man auf diverse Markenkomponenten anstelle der sonst oft üblichen OEM-Hardware.Beim Arbeisspeicher werden 64 GB DDR5-RAM mit 6.000 MHz verbaut, wobei Kingstons Fury Beast RGB zum Einsatz kommt. Ebenso ist eine 2-TB-SSD in Form der WD Black SN850X nebst einer nicht näher definierten 2-TB-Festplatte an Bord. Hinsichtlich der Grafikkarte greift Medion zur Gigabyte Nvidia GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G mit 24 GB GDDR6X-Videospeicher.Von Gigabyte stammt auch das Z790 Aorus Elite AX-Mainboard während sich ein Seasonic Vertex GX-1200-Netzteil um die Stromversorgung und die Alphacool Eisbaer 240 All-in-One-Wasserkühlung (AiO) um die Kühlung der CPU kümmert. Die Hardware findet dabei Platz in einem In-Win-Gehäuse im "beleuchteten Glasdesign" mit einem laut Hersteller "optimierten Kühlsystem".Zu den weiteren Eckdaten zählen Wi-Fi 6e und 2.5-Gbit-LAN sowie insgesamt 13 USB-Anschlüsse, darunter zwei USB-C 3.2 - einer mit Gen 2x2-Unterstützung. GPU-seitig sind zudem drei DisplayPort 1.4-Schnittstellen sowie HDMI 2.1 vorhanden. In Hinsicht auf das Betriebssystem wird Windows 11 Home nebst Testversionen von Microsoft 365 und McAfee LiveSafe vorinstalliert.Der Medion Enforcer X10 wird von Aldi Nord und Aldi Süd ab dem 1. Februar 2024 ausschließlich im gemeinsamen Online-Shop verkauft. Ein Verkauf in den lokalen Filialen vor Ort ist nicht geplant. Der Preis beträgt 3899 Euro. Ähnlich hoch liegen die Kosten aktuell beim "Eigenbau" im Alternate-Konfigurator . Zusätzlich werden 6 Euro Versandkosten fällig.