Spiele-Benchmarks: So stark ist die Nvidia GeForce RTX 4080 Super

Pünktlich zum Marktstart der GeForce RTX 4080 Super liegen die ersten Testberichte und Spiele-Benchmarks vor. Das "Mini-Upgrade zum klei­ne­ren Preis" komplettiert Nvidias neue Super-Grafikkarten mit Ada-Love­lace-Architektur. Doch lohnt sich der Kauf wirklich?

Druck aus der eigenen Familie

Kleinere Super-Karten liefern bessere Upgrades

Zwischen der GeForce RTX 4070 Ti und RTX 4090 hatte es die RTX 4080 in den letzten Monaten nicht leicht, vor allem in Bezug auf ihr Preis-Leistungs-Verhältnis. Nun steht die RTX 4080 Super in den Startlöchern, die zwar eine Verbesserung hinsichtlich der Shader-Einheiten, Taktraten und des Preises mitbringt, aber vor allem von der RTX 4070 Ti Super mit 16 GB Speicher unter Druck gesetzt wird.Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 1109 Euro liegt die neue Nvidia GeForce RTX 4080 Super auf dem aktuellen Marktpreisniveau der RTX 4080, die sich langsam aber sicher verabschiedet. Je nachdem wie schnell der Straßenpreis der Super-Grafikkarte sinkt, ist der Sparvorteil in dieser Klasse eher gering. Doch wie schlägt sich die neue GPU mit AD103-Chip in der Praxis?Im Testbericht von Computerbase reiht sich die RTX 4080 Super in Hinsicht auf ihre FullHD-, QHD- und 4K-Performance in Spielen nur ein bis zwei Prozent über der RTX 4080 ein. Gleiches gilt für die Leistung bei aktiviertem Raytracing. Dabei wurden unter anderem Benchmarks von Titeln wie Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, F1 23, Starfield, Diablo 4, Forza Motorsport, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, Assassin's Creed Mirage und Call of Duty : MW3 herangezogen.Die Kollegen kommen zu einem klaren Urteil: "GeForce RTX 4070 Super (deutlich mehr Leistung) und GeForce RTX 4070 Ti Super (mehr Speicher, etwas mehr Leistung) haben für Kunden neue Optionen und sogar einen Mehrwert in Nvidias Ada-Lovelace-Portfolio gebracht, die RTX 4080 Super liefert ihn nicht. Denn im Endeffekt gibt es letztere bereits: als RTX 4080"Wem der Preis der RTX 4090 zu hoch und die Leistung der RTX 4070 Ti Super zu gering ist, der wird wahrscheinlich auch in Zukunft mit der RTX 4080 Super den besten Kandidaten für seinen Gaming-PC finden oder aber die AMD Radeon RX 7900 XTX bevorzugen. Wir gehen allerdings stark davon aus, dass sich die Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super als Bestseller des Super-Trios entpuppen dürfte.