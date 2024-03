Neuer Aldi-PC: Gaming-Notebook mit Nvidia RTX 4060 ab 27. März

Kurz vor Ostern stellen die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd ein neues Gaming-Notebook in ihre virtuellen Regale. Der 17 Zoll große Medion Erazer Defender P50 setzt auf einen Intel Core i7 der 13. Generation, 16 GB RAM und die Nvidia GeForce RTX 4060.

Standen bei Medion und Aldi in den letzten Monaten vor allem hochpreisige Desktop-PCs im Fokus, bieten die Lebensmittelhändler ab dem 27. März 2024 ein "Einsteiger"-Laptop für Gamer an. Kurz vor den Osterfeiertagen werden 1299 Euro für den Medion Erazer Defender P50 aufgerufen, der vom 10-Kerner Intel Core i7-13620H mit bis zu 4,9 GHz angetrieben wird.Abseits davon werden 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher (3200 MHz), eine 1-TB-SSD und die Nvidia GeForce RTX 4060 mit 8 GB GDDR6-VRAM verbaut. Beim Display handelt es sich um ein mattes IPS-Panel mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) und einer Bildwiederholrate von 144 Hz auf 17 Zoll (43,18 cm). Zudem gibt Medion an, den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent abzudecken.Weiteren Eckdaten: 4-Zellen-Akku mit 73 Wh, vier USB-Anschlüsse (2x USB-C 3.2 Gen2) sowie Mini-DisplayPort 1.4, HDMI, SD-Kartenleser, LAN, Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.1. Für viele könnte zudem der freie M.2 PCIe-Slot (von zwei) zum Aufrüsten interessant sein. Als Betriebssystem ist Windows 11 Home mit dabei.Im Gegensatz zum Aldi Online-Shop geht Medion mehr ins Detail, was die verbaute Grafikkarte angeht. So erreicht die RTX 4060 im Erazer Defender P50 einen Boost-Takt von maximal 2175 MHz bei einer Max Graphics Power von bis zu 100 Watt. Damit liegt sie leicht unter den maximal erreichbaren Werten der mobilen Ada-Lovelace-Karte, die bei 2370 MHz und bis zu 115 Watt TGP liegen.In der Gaming-Praxis (via Notebookcheck ) kann die RTX 4060 für Notebooks mit soliden FPS-Werten bei hohem Detailgrad und Full-HD-Auflösung punkten. Spiele wie Helldivers 2, Skull & Bones, Palworld, Baldur's Gate 3, The Finals, Call of Duty Modern Warfare 3 und sogar Cyberpunk 2077 2.0 Phantom Liberty lassen sich somit flüssig spielen.Der Medion Erazer Defender P50 ist ab dem 27. März 2024 für 1299 Euro nur im Online-Shop von Aldi Nord und Süd erhältlich. Ein Verkauf in den Filialen vor Ort ist nicht geplant. Obendrauf kommen 5,95 Euro Versandkosten.Preislich schneidet das Gaming-Notebook vergleichsweise gut ab. Allerdings ist auch das MSI Katana 17 für 1299 Euro zu haben, das im Gegensatz zum Aldi-PC über DDR5-RAM verfügt und zudem über eine höher taktende RTX 4060.