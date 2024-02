Microsoft bestätigt: Diablo 4 ab März im Xbox Game Pass verfügbar

Nach der Übernahme von Activision Blizzard nimmt Microsoft mit Diablo 4 den ersten Titel des Publishers in den Xbox Game Pass auf. Ab Ende März soll das Action-Rollenspiel den mittlerweile mehr als 34 Millionen Abonnenten der Spiele-Flatrate zugänglich gemacht werden.

Auftakt mit Diablo statt Call of Duty

Core-Abonnenten bleiben außen vor

Xbox Game Pass Spiele-Flatrate ab mtl. 9,99 Euro

Zum Angebot

Zusammenfassung Microsoft nimmt Diablo 4 in Xbox Game Pass auf

Ab Ende März für über 34 Millionen Abonnenten verfügbar

Ziel: Alle Activision Blizzard Titel im Game Pass

Diablo 4 gilt als großer Hit des Jahres 2023

Zugriff ab 28. März 2024, nicht für Core-Katalog

Core-Tarif für Xbox: rund 7 Euro/Monat, ältere Spiele

Microsoft bewirbt Game Pass mit Diablo 4 auf Webseite

Ziel ist es, zukünftig alle Titel von Activision Blizzard im Game Pass anzubieten. Vereinbarungen mit Sony verzögern derzeit allerdings die Aufnahme des Call of Duty-Franchise und auch bei Spielen wie World of Warcraft wird sich Microsoft wohl überlegen müssen, ob zwei Abonnements (Game Pass + WoW) für Spieler attraktiv sind. Mit Diablo 4 hingegen soll ein guter Auftakt gelingen.Trotz Kritik an saisonalen Updates, Preisen des In-Game-Shops sowie fehlenden Funktionen im Vergleich zu Diablo 3 gilt Diablo 4 als einer der größten Hits des Jahres 2023. Aktuell befindet sich das Action-Rollenspiel in seiner dritten Saison (Season of the Construct) und die Entwickler arbeiten bereits an der ersten Erweiterung (Vessel of Hatred), die noch in diesem Jahr erscheinen soll.Nutzer des Xbox Game Pass und PC Game Pass werden ab dem 28. März 2024 Zugriff auf den Hack-and-Slay-Titel erhalten. Allerdings gilt das nicht für alle 34 Millionen Abonnenten, wie anfänglich kommuniziert. Gegenüber The Verge gab Microsoft später an, dass Diablo 4 vorerst nicht in den Xbox Game Pass Core-Katalog aufgenommen werden soll.Im Gegensatz zum PC Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate für monatlich 9,99 Euro respektive 14,99 Euro steht der Core-Tarif nur für Xbox-Spieler bereit und schaltet für 6,99 Euro pro Monat unter anderem den Online-Konsolen-Multiplayer frei. Zusätzlich ist die Rede von "25 großartigen Spielen auf der Konsole", vorrangig älteren Kalibers. Microsoft rührt schon jetzt kräftig die Werbetrommel und bewirbt den Game Pass auf seiner Webseite mit Diablo 4, wie obiger Screenshot zeigt. Dabei müssen sich Abonnenten noch bis Ende März gedulden.