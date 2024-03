Neuer Aldi-PC: Gaming-Desktop mit Nvidia RTX 4070 ab 4. April

Die Discounter Aldi Nord und Süd starten am 4. April mit einem wei­te­ren Gaming-PC-Angebot. Der neu aufgelegte Medion Erazer Engineer X30 setzt auf einen Intel Core i7-Prozessor der 14. Generation, 32 GB RAM, 2-TB-SSD und die Nvidia GeForce RTX 4070.

Beginnen die Lebensmittelhändler in dieser Woche mit dem Verkauf eines neuen Gaming-Notebooks , steht nach Ostern ein weiterer Desktop-PC in den virtuellen Regalen. Bei knapp über 2000 Euro landet der Medion Erazer Engineer X30 in einem Preisbereich, in dem Medion und Aldi vorrangig auf Markenkomponenten setzen, statt bei Gamern oft verpönte OEM-Hardware zu verwenden.Der Gaming-PC setzt auf einen Intel Core i7-14700F mit 20 Rechenkernen (8 P-Cores + 12 E-Cores), 28 Threads und einer Turbo-Taktfrequenz von bis zu 5,4 GHz. Weiterhin werden 32 GB DDR5-RAM (6000 MHz) und eine 2-TB-SSD verbaut, wobei der Arbeitsspeicher der Kingston Fury Beast RGB-Baureihe entspringt und es sich beim Flash-Speicher um eine WD Blue SN580 NVMe (PCIe 4.0) mit Datenraten von bis zu 4.150 MB/s handelt.Als Grafikkarte kommt eine Nvidia GeForce RTX 4070 (12 GB GDDR6X) von Zotac zum Einsatz, die CPU-Temperaturen sollen von einer Cooler Master MasterLiquid ML120L-Wasserkühlung mit 120-mm-Radiator in Zaum gehalten werden und alle Komponenten finden auf einem Gigabyte B760M GAMING X AX-Mainboard Platz. Verstaut wird das Paket in einem beleuchteten In-Win-Gehäuse mit "Glasdesign". Über das verwendete Netzteil liegen keine Informationen vor.2.5-Gigabit-LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a und 12 USB-Anschlüsse - davon zwei USB-C Gen 2x2.Der Medion Erazer Engineer X30 wird von Aldi Nord und Aldi Süd ab dem 4. April 2024 im gemeinsamen Onlineshop angeboten. Ein Verkauf in den lokalen Filialen vor Ort ist nicht geplant. Der Preis beträgt 2099 Euro. Schlecht für die Discounter: Medion verkauft das baugleiche System aktuell für 1950 Euro Vergleichen wir die Preise der Einzelkomponenten im Alternate PC-Konfigurator und im Preisvergleich , landen wir in etwa zwischen 1800 und 1900 Euro inklusive "original" Windows-11-Lizenz. Berechnet man den Zusammenbau mit etwa 200 Euro, liegen Aldi Nord und Süd nicht allzu weit entfernt vom Preis eines selbst konfigurierten Gaming-PCs. Allerdings würden wir zur RTX 4070 Super greifen und die AIO-Wasserkühlung mit 120-mm-Radiator ersetzen.