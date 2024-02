Microsoft hat angekündigt, dass man nicht nur am Konzept der klassischen Spielkonsole festhält, sondern mit der nächsten der Generation der Xbox obendrein den größten technischen Sprung in der Geschichte seiner Gaming-Plattform machen will.

Microsoft will vor allem beruhigen

Leistung ohne Ende?

Noch drückt sich Microsoft natürlich vage aus, schließlich will man sein Marketing-Pulver nicht zu früh verschießen und die Verkäufe der aktuellen Xbox-Generation schmälern. Gleichzeitig ist Xbox-Chef Phil Spencer aber merklich bemüht, das Vertrauen der Fans und letztlich auch Spielehersteller in das Xbox-Ökosystem zu stärken. Entsprechend vollmundig waren die Versprechen, die man in der groß angekündigten neuen Folge des offiziellen Xbox-Podcasts machte.Entgegen der in den letzten Wochen immer lauter gewordenen Spekulationen will Microsoft auf absehbare Zeit am Geschäft mit Konsolen-Hardware der Marke Xbox festhalten. Dazu gehört auch, dass man eine mehrjährige Roadmap hat, auf der auch eine neue Generation der Xbox steht, so Xbox-President Sarah Bond und Xbox-CEO Phil Spencer in ihrem Gespräch in dem Podcast.Bond ging auch ein wenig näher auf die geplante nächste Xbox-Generation ein. Man sei darauf konzentriert, den "größten technischen Sprung", den es "jemals in einer Hardware-Generation gegeben" hat, so Bond. Dadurch werde die neue Konsolengeneration besser für die Spieler und die Spielehersteller und die von ihnen geschaffenen Visionen sei, versprach die Managerin weiter.Insgesamt ist es das erste Mal, dass Microsoft angekündigt hat, eine weitere Generation der Xbox bauen zu wollen. Weil der Konzern zuletzt eine grundlegende Strategieänderung vollzogen hat, um seine Spiele und den Xbox Game Pass auf möglichst vielen Plattformen auch außerhalb seines eigenen Ökosystems unterzubringen, waren manche Fans der Microsoft Gaming-Welt in Aufruhr geraten. Diese Bedenken will man nun zerstreuen.Vielleicht auch deshalb deuteten Bond und Spencer deuteten an, dass wir schon vor der Xbox der nächsten Generation mit einem Hardware-Refresh rechnen können. Im Herbst wolle man interessante Neuigkeiten bezüglich Xbox-Hardware verkünden, hieß es, ohne konkreter zu werden.Dass wir es dann wohl mit einer optimierten und verkleinerten "Zwischenstufe" auf dem Weg zur nächsten Konsolengeneration zu tun bekommen werden, wurde bereits im Rahmen der umfangreichen Leaks bekannt, die im Zuge des Rechtsstreits mit der FTC um die Übernahme von Activision Blizzard an die Öffentlichkeit gelangt waren.