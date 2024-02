Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im Februar

Im Februar spendiert Amazon seinen Prime-Mitgliedern sieben kos­ten­lose Spiele. Darunter Titel wie Fallout und Luna-Neuaufnahmen wie Trackmania, Lego Fortnite und Co. Wir fassen die Prime Gaming-High­lights und Ingame-Angebote für euch zusammen.

Retro-Fans kehren in die Vault 13 zurück

Amazon Prime Gaming: Gratis-Spiele im Februar 2024

1. Februar: Fallout [GOG Code] - Spieler erkunden die zerstörten Ruinen einer einst goldenen Zivilisation in diesem klassischen, post-apokalyptischen RPG, welches das Genre revolutioniert hat.

1. Februar: Breakout Recharged [Epic Games Store] - Mit spielverändernden Power-Ups müssen Spieler eine Reihe an Herausforderungen in dieser neu aufgelegten Version des klassischen Brick-Breaker-Spiels überleben.

8. Februar: Missile Command Recharged [Epic Games Store] - verschiedene Städte müssen vor einem Ansturm an Raketen, Panzern und mehr beschützt werden, in einer modernen Version des Arcade-Lieblings.

15. Februar: Criminal Archives: Alphabetic Murders - Collector's Edition [Legacy Games] - Können die Spieler den Zusammenhang zwischen drei verschiedenen Mordfällen aufdecken? Logik ist ihre hilfreichste Waffe in dieser Kriminalgeschichte.

15. Februar: Tempest 4000 [Amazon Games App] - basierend auf dem originalen Arcade-Spiel Tempest, ist dieser Tube-Shooter ein actionreiches visuelles Abenteuer.

22. Februar: Blade Assault [Amazon Games App] - Spieler bringen die Gerechtigkeit in eine verlorene Sci-fi-Stadt in diesem 2D-Rogue-Lite-Plattformer mit einzigartiger Pixel Art.

29. Februar: Gravitar Recharged [Epic Games Store] - In diesem überarbeiteten Kult-Spiel testen Spieler ihre Fähigkeiten als Pilot, während sie Missionen im Sonnensystem ausführen.

Twitch Drops, DLCs und Ingame-Goodies

Alle Spiele und Loot im Überblick

Nachdem sich Amazon Prime Gaming bereits im Januar vorrangig auf Indie-Games konzentriert hat und größere Titel ausgeblieben sind, kehrt in diesem Monat mit Fallout zumindest ein namhaftes Spiel ein. Zwar stammt der erste Teil bereits aus dem Jahr 1997, doch das post-apokalyptische Rollenspiel kann den einen oder anderen Retro-Fans sicher begeistern. Der Code hierfür wird von Amazon über GOG bereitgestellt.Gutscheine für den Epic Games Store, Legacy Games und die eigene Amazon Games App, gibt der Online-Händler über den Februar verteilt unter anderem für Breakout Recharged, Missile Command: Recharged, die Criminal Archives: Alphabetic Murders Collector's Edition, Tempest 4000, Blade Assault und Gravitar: Recharged heraus.Prime-Mitglieder, die ihre Spiele über Amazon Luna streamen, erhalten zudem kostenlosen Zugriff auf Inertial Drift, Garfield Lasagna Party, Kunai, Inside My Radio, Jackbox Party Pack 10, Fortnite, LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival und Trackmania.Den zeitlichen Ablauf für die Veröffentlichung von Ingame-Inhalten und Twitch-Drops verrät Amazon im Februar nicht. Allerdings geht man auf diverse Highlights ein. So erhalten Spieler unter anderem das Chicken Dinner Booster Pack in PUBG: Battlegrounds, die Prime Gaming Capsule für League of Legends, das Second Anniversary Pack zur Unterstützung von Lost Ark sowie Ultra Balls und eine Golden Razz Berry für Pokémon Go.Weitere Dreingaben dürften bekanntlich für Spiele wie Diablo 4, World of Warcraft, Valorant, Apex Legends, EA FC24, Roblox, PUBG, Call of Duty und Co. geplant sein.Alle Ingame-Gegenstände und Spiele-Codes müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich.