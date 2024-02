GTA 6: Auch Konkurrenten freuen sich schon auf Grand Theft Auto 6

Es wird zwar noch eine ganze Weile dauern, bis GTA 6 tatsächlich spiel­bar ist, denn bisher wurde gerade einmal der Ankündigungstrailer ver­öf­fent­licht - ohne echtes Gameplay. Doch das Spiel sorgt dennoch für jede Menge Begeisterung, auch bei Konkurrenten wie Ubisoft.

GTA 6 ist gut für den gesamten Spielemarkt

Der französische Publisher hat kürzlich seine aktuellen Zahlen präsentiert und dabei kam auch ein Spiel des Konkurrenten Take-Two zur Sprache. Es ist wohlgemerkt nicht irgendein Spiel, sondern der wohl garantierte Megahit Grand Theft Auto 6. Dazu sagte Ubisoft-CEO Yves Guillemot, dass der Start von GTA 6 "positiv für den Markt" sein werde (via IGN ).Guillemot hatte auch Informationen zum Release zu bieten, denn der CEO sprach davon, dass GTA 6 vermutlich "näher an unserem Geschäftsjahr 2026 als an unserem Geschäftsjahr 2025" erscheinen wird. Dabei handelt es sich wohl nur um eine Einschätzung, allerdings dürfte der Chef eines der größten Publisher der Welt durchaus bessere Informationen haben als Normalsterbliche. Take-Two selbst hat bisher lediglich vom nächsten Jahr gesprochen, möglicherweise geht der Ubisoft-Chef aber auch davon aus, dass es zu einer Verschiebung der Veröffentlichung kommt.Grundsätzlich meint Guillemot, dass große Spiele-Releases der gesamten Industrie Rückenwind geben: "Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass jedes Mal, wenn ein großes Spiel wie GTA veröffentlicht wird, mehr und mehr Leute in die Branche zurückkehren, und das hilft auch anderen Spielen, sich zu verkaufen", sagte der Ubisoft-Chef.Denn natürlich habe so große Veröffentlichungen auch andere Konsequenzen für einen Mitbewerber: "Wir sehen es mit Sicherheit. Wir schauen uns das an und organisieren die Dinge rund um die Einführung des Spiels, von der wir nicht genau wissen, wann sie stattfinden wird."Guillemot weiter: "Aber wir haben gesehen, dass es sich im Allgemeinen positiv auf den Markt auswirkt, und wir haben mit dem ersten Launch von GTA 5 und dem Online-Spiel zu GTA 5 einen guten Start hingelegt, und jedes Mal konnten wir mit den Spielen, die wir auf den Markt gebracht haben, wirklich gute Einnahmen und Gewinne erzielen."