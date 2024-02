Mauszeiger: PowerToys-Feature wird native Windows-Funktion

Über die einzelnen Funktionen der PowerToys-Toolsammlung hatten wir schon des Öfteren berichtet. Jetzt schafft es eines dieser Features, als native Windows 11-Funktion aufgenommen zu werden. Derzeit arbeitet Microsoft an der Umsetzung.

Das ist in einer der Vorabversionen von Windows 11 aufgefallen. So meldet das Online-Magazin Neowin , dass in der Buildnummer 26058 eine für Windows 11 neue Eingabehilfefunktion hinzukommt, mit der der Mauszeiger in ein großes, farbiges Fadenkreuz verwandeln werden kann. Damit ist er für Menschen mit Sehschwäche einfacher zu erkennen und auch leichter steuerbar.Wie bei anderen Eingabehilfen in Windows 11 muss man zum Aktivieren dieses Mauszeiger-Fadenkreuzes nicht tief in die Einstellungen-App navigieren. Die Option lässt sich über die Tastenkombination Win + Strg + X starten.In der Einstellungs-App befindet sich dann ein Menü zum Personalisieren des Cursors in verschiedenen Farben (Einstellungen > Eingabehilfen > Mauszeiger und Touch > Touch-Indikator).Das Mauszeiger-Fadenkreuz könnte als Neuerung mit der Windows 11 Version 24H2 starten, die offiziell für die zweite Jahreshälfte angekündigt ist. In der PowerToys-App findet man die Option auch jetzt schon unter den Maus-Tools. Die App bietet aktuell weitere Personalisierungsmöglichkeiten, als sie die nativ eingebundene Eingabehilfe bietet.Dazu gehört die Möglichkeit, die Tastenkombination zum Starten der Funktion zu ändern, die Deckkraft des Cursors, den Zentrumsradius, die Dicke und die Farbe des Rahmens anzupassen, das Fadenkreuz automatisch auszublenden und vieles mehr. All diese Optionen sind über die Windows 11-Integration nicht verfügbar.Mit der Entscheidung, erweiterte Option in der PowerToys-Anwendung zu starten, kommt Microsoft vielen Nutzern entgegen. Dass nun Teile von PowerToys in native Windows 11-Funktionen umgewandelt werden, ist eine interessante Entwicklung.