Microsoft startet neue PowerToys-Funktionen, kündigt Update für Mai an

Microsoft hat ein interessantes Update für die Windows-Tool-Sammlung PowerToys veröffentlicht. In der Version 0.80.0 starten jetzt einige neue und überarbeitete Funktionen. Zudem wurden Änderungen und Fehlerbehebungen angekündigt.

Neue Dateitypen fürs Peek-Modul

Allgemeines zu PowerToys

PowerToys v0.80.0:

Es wurde ein Eintrag für den Schnellzugriff hinzugefügt, um das Flyout über das Rechtsklickmenü des PowerToys-Tray-Symbols zu erreichen.

Unterstützung für Desired State Configuration in PowerToys hinzugefügt, wodurch die Verwendung von winget configure zur Konfiguration vieler Einstellungen ermöglicht wird.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Option "Bildschirm eingeschaltet lassen" deaktiviert wurde, nachdem Awake sich selbst deaktiviert hatte.

Es wurde ein UI-Problem behoben, das dazu führte, dass das Farbauswahl-Modal einen Teil der Farbleiste verdeckte.

Es wurde ein Absturz beim Laden des FancyZones-Editors behoben, wenn ein Layout mit einem leeren Namen in der Konfigurationsdatei vorhanden ist.

Die internen Datenstrukturen und der allgemeine Code des Layouts wurden überarbeitet, um automatisierte Tests zu ermöglichen.

Das Drücken der Umschalttaste wird nun über die Roheingabe erkannt, um ein Problem zu beheben, das dazu führte, dass die Umschalttaste bei einigen Benutzern gesperrt war.

Es wurde ein Absturz in der Monaco-Vorschau behoben, der auftrat, wenn eine Datei, die in der Vorschau angezeigt wird, vom dahinter liegenden Code nicht gefunden wurde.

Es wurde ein Problem in der Markdown-Vorschau behoben, bei dem ein führendes Leerzeichen zu Codeblöcken hinzugefügt wurde.

Falsche Position und Skalierung der Vorschaubilder auf Bildschirmen mit unterschiedlichen DPIs behoben.

Besserer Bereinigungscode für Thumbnail-Handler hinzugefügt, um das Sperren von Dateien zu verhindern.

Der endgültige Verzeichnisname des PowerToys Run VSCode Workspaces Plugins im Installationsverzeichnis wurde an den Plugin-Namen angepasst.

Generischere Namen für die Bootstrap-Schritte verwendet, so dass bei der Deinstallation nicht mehr "Installing PowerToys" angezeigt wird.

Ein Problem im Tastatur-Manager wurde behoben, das die KBM-Zuordnungen löschte, wenn bestimmte Zifferntasten als zweite Taste eines Akkords verwendet wurden.

In den Lokalisierungsdateien wurde ein Kommentar hinzugefügt, damit die Übersetzer "Text" nicht als "SMS" übersetzen.

Unterstützung für Peek .WebP/.WebM-Dateien in der Bild-/Video-Vorschau hinzugefügt.

Unterstützung für Audiodateien hinzugefügt.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Schaltfläche "Datei öffnen" in der Titelleiste nicht angeklickt werden konnte.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Peek bei der Vorschau eines Ordners mit einem Punkt im Namen versuchte, diesen als Datei anzuzeigen.

Dem Windows-Such-Plugin wurde eine Einstellung hinzugefügt, um Dateien und Muster aus den Ergebnissen auszuschließen.

Ein Problem bei der Anzeige von Miniaturbildern, das durch eine Hash-Kollision zwischen ähnlichen Bildern verursacht wurde, wurde behoben.

Der zusätzliche Eigenschaftstyp "Kontrollkästchen und mehrzeiliges Textfeld" für Plugins wurde hinzugefügt und die Handhabung von mehrzeiligem Text verbessert.

Das Schwa-Zeichen wurde zum italienischen Zeichensatz hinzugefügt.

Die Registry-Vorschau erlaubt alternative gültige Namen für die Stammschlüssel.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass viele Pickfile-Fenster gleichzeitig geöffnet waren.

PowerToys - Werkzeug-Sammlung von Microsoft

Zusammenfassung Neue PowerToys-Version 0.80.0 mit neuen Funktionen

Unterstützung von Desired State Configuration

Verbesserungen und Fehlerbehebungen für FancyZones

Nächste Version für Microsoft Build 2024 angekündigt

PowerToys als Open-Source-Anwendung für Windows 10/11

Schnellzugriff über Rechtsklickmenü des Tray-Symbols

Peek-Modul unterstützt nun .WebP/.WebM-Dateien

So arbeiten die Entwickler aktuell an einer Vielzahl an Verbesserungen für PowerToys. Zu den neuen Funktionen gehört die Unterstützung von Desired State Configuration. Dies ermöglicht PowerToys mit einer Winget-Konfigurationsdatei zu konfigurieren. Weitere Neuerungen sind die Unterstützung neuer Dateitypen im Peek-Modul und Ergänzungen für die FancyZones.Wir haben die Highlights aus den Release-Notes übersetzt und am Ende des Beitrags angefügt.In den Versionshinweisen hat Microsoft dieses Mal noch eine überraschende Ankündigung gemacht und etwas über das kommende Update verraten. Dabei hieß es, dass "die nächste Version während der Microsoft Build 2024 (Ende Mai) veröffentlicht werden soll". Solche Vorab-Informationen sind bisher rar gesät. Es wird daher nun gerätselt, welche Extras PowerToys dann erhalten wird.PowerToys ist eine Open-Source-Anwendung für Windows 10 und 11. Mehr zu den aktuellen Funktionen in PowerToys findet man bei Github auf der Projektseite . Die aktuellste Version, PowerToys Release 0.76.2, findet ihr bei uns im WinFuture-Downloadbereich