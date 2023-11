Happy Patch-Day! Microsoft feiert 20 Jahre monatliche Update-Verteilung

Man könnte glatt meinen, Microsoft hat ein wichtiges Jubiläum verschlafen: Erst heute, am 9. November, hat der Konzern einen Rückblick auf 20 Jahre "Patch-Tuesday" veröffentlicht. Dabei ging alles schon im Oktober 2003 los.

Doch nun feiert Microsoft erst seinen "Patch-Day"-Geburtstag mit einem interessanten Rückblick auf die Anfänge, auf die Idee hinter den regelmäßigen Updates und gibt auch einen kleinen Ausblick auf die Weiterentwicklungen."Dieses Jahr markiert einen sehr wichtigen Meilenstein in der Geschichte von Microsoft, dem Windows-Produkt und der Computerbranche: 20 Jahre Patch Tuesday-Updates", erklärt Windows-Chef John Cable jetzt im Firmenblog . "Mit mehr als jetzt 1,4 Milliarden monatlich aktiven Windows-Geräten und Milliarden von Geräten, die wir auf diesem Weg mit Updates bedient haben, ist es unser Ziel, die Benutzer auf der ganzen Welt zu schützen und produktiv zu halten."Das schreibt Microsoft zur Entstehungsgeschichte des Patch-Days:"Am 12. Januar 2002 veröffentlichte Bill Gates eine unternehmensweite E-Mail, in der er die Gründung der Trustworthy Computing (TwC) Initiative ankündigte. Diese Initiative stellte einen Paradigmenwechsel dar, da sie die Sicherheitsteams dazu veranlasste, ihr Denken auf die Sicherung von Funktionen über die gesamte Bandbreite unserer Produkte hinweg zu verlagern.Auf der Grundlage dieser wichtigen Initiative haben wir unseren Prozess der Sicherheitsaktualisierung zu einer vorhersehbaren Kadenz von monatlichen Patch Tuesday Updates konsolidiert."Aus einer unternehmensweiten Initiative im Jahr 2002 hervorgegangen, hat sich der Patch-Day zu einem bekannten Industriestandard entwickelt, der nicht nur Windows, sondern auch die Menschen, Unternehmen und Institutionen, die darauf angewiesen sind, seit 20 Jahren schützt und produktiv hält."Unser Engagement für die Verbesserung und Weiterentwicklung der Qualität von Windows-Patches spiegelt sich in unseren Bemühungen und unserem Engagement für die schnelle Erkennung von Problemen, schnelle Abhilfemaßnahmen, klare und präzise Kommunikation sowie kontinuierliches Lernen und Verbesserungen wider.Mit den neuen Hotpatching-Technologien, die sich in Azure Fleet und Windows Server Azure Edition bewährt haben, sieht die Zukunft des Patchings rosig aus, da wir uns weiterhin um schnelle, zuverlässige und sichere Updates bemühen, um das bestmögliche Update-Erlebnis zu bieten. Wir investieren auch in neue KI-Technologien und Talente sowie in Führungs- und teamübergreifende Partnerschaften, um sicherzustellen, dass wir Sie auch in den nächsten 20 Jahren von Windows schützen und produktiv halten können", verspricht John Cable.Einer der ersten Patch-Days, von dem wir berichteten, brachte Änderungen für Windows 2000 . Zuvor gab es bereits Anfang Oktober 2003 eine interessante Meldung, die den Start der automatischen Updates beziehungsweise den Scan nach verfügbaren Aktualisierungen ankündigte Seither berichtet WinFuture jeden zweiten Dienstag im Monat über sicherheitsrelevante Änderungen für die diversen Windows-Versionen, sowie über die weiteren Updates, die Microsoft startet.