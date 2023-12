GTA 6: Ex-Entwickler verrät, warum die PC-Version (viel) später kommt

Grand Theft Auto 6 ist seit kurzem offiziell bzw. hat Rockstar den langerwarteten Trailer veröffentlicht. Angekündigt wurden allerdings vor allem die Konsolenversionen. Denn eine PC-Fassung wird zwar kommen, aber es ist nicht klar wann. Ein Insider verriet nun Details dazu.

Rockstar Games

Kein Fokus auf PC-Version

Grand Theft Auto 6 - Rockstar Games stellt GTA 6 offiziell vor

PlayStation und Xbox haben Vorrang

Zusammenfassung GTA 6-Trailer veröffentlicht, Konsolenversionen im Fokus

PC-Version von GTA 6 kommt, aber ohne Termin

Ex-Rockstar-Entwickler Mike York erklärt Verzögerungen

Priorität liegt bei Verkaufsschlagern wie PlayStation

PC-Portierung existiert, ist aber noch nicht ausgereift

Optimierung für PS5/Xbox einfacher als für viele PC-Konfigurationen

PC-Fassung erfordert mehr Zeit wegen Hardware-Vielfalt

Rockstar Games hat mit der Grand Theft Auto-Reihe die wohl neben Call of Duty erfolgreichste Gaming-Marke unserer Zeit geschaffen, GTA ist und bleibt eine regelrechte Gelddruckmaschine. Das bedeutet aber nicht, dass bei Rockstar bzw. Mutter Take-Two Interactive der Dollar besonders locker sitzt, im Gegenteil.Das hat auch konkrete Auswirkungen auf die PC-Version von Grand Theft Auto 6: Denn diese wird zweifellos kommen, aber das wird womöglich eine ganze Weile dauern. Und wie ein ehemaliger Entwickler nun verraten hat, liegt das vor allem an einem, nämlich dem lieben Geld. Das jedenfalls sagt Mike York in einem YouTube-Video (via PCGamesN ). Der ehemalige Rockstar-Animator, der u. a. an Grand Theft Auto 5 mitgearbeitet hat, erklärt darin, dass Studios wie Rockstar "priorisieren, was das Beste für das Geld des Unternehmens ist".York: "Der Grund, warum eine PC-Portierung später kommt und nicht als erstes erscheint, ist, dass sie dem Vorrang geben wollen, was sich verkauft. In der Vergangenheit war die PlayStation der Verkaufsschlager. Die Entwickler konzentrierten ihre ganze Energie darauf, dass die PlayStation-Portierung wirklich gut funktioniert. Als ich zum Beispiel an Grand Theft Auto 5 gearbeitet habe, haben wir uns auf die PS3 und die Xbox konzentriert, aber wir haben vor allem die PS3 bis zum Äußersten getrieben. Wir haben unsere ganze Energie darauf verwendet, das Spiel so gut wie möglich für diese Konsole zu optimieren."Die PC-Version läuft im Wesentlichen im Hintergrund mit. Es gibt sie bereits, aber sie ist noch lange nicht fertig, so York: "Es gibt immer eine PC-Version des Spiels, aber die ist noch nicht ausgereift. Es geht nur darum, die anderen Spiele zu füttern und sie zum Laufen zu bringen."Der zweite Grund, warum eine PC-Version deutlich länger dauert, ist ein altbekannter: Denn während eine Ausgabe für PS5 oder Xbox Series X/S im Wesentlichen für zwei Arten von Hardware optimiert wird, muss eine PC-Fassung auf einer riesigen Anzahl an unterschiedlichen Konfigurationen gut laufen - und das macht die Sache auch sehr zeitaufwendig.