GTA 6: Dreiste Betrüger verbreiten jetzt schon gefälschte PC-Downloads

Betrüger versuchen auf der Welle der Begeisterung für den GTA-6-Trailer mitzuschwimmen. Im Netz finden sich kurz nach Veröffentlichung offensichtlich gefälschte PC-Downloads, die auf unvorsichtige Ungeduldige abzielen.

Gefälschte GTA 6-Setups schnell im Netz

Wir hatten schon kurz nach dem Release des ersten Trailers zu GTA 6 darüber berichtet: Ja, das Spiel ist für 2025 angekündigt, allerdings offiziell nur für Konsolen. Aktuell kann also niemand sagen, wann das nächste Grand Theft Auto-Kapitel auf dem PC landet. Eines ist allerdings zum aktuellen Zeitpunkt ganz sicher: bis zu einer spielbaren Version dauert es noch Jahre.Trotzdem versuchen Scammer im Netz jetzt den Hype der Stunde zu nutzen und verbreiten gefälschte Downloads, die sich als "GTA VI" Setup-Datei für PC ausgeben. Wie Dualshockers berichtet, hatte unter anderem ein Reddit-User mit einem Screenshot auf die schnelle Verbreitung solcher "Angebote" nach dem Release des Trailers hingewiesen.Natürlich war das Veröffentlichungsjahr sehr prominent in dem Video platziert, doch die Betrüger geben sich zumindest etwas Mühe, einen legitimen Anschein zu bewahren. Das bösartige Installationsprogramm, das mit dem Download auf dem Rechner landet, ähnelt den Repacks der in der Szene bekannten Gruppe FitGirl, die für komprimierte Versionen von geknackten Spielen bekannt sind.Wie Dualshockers anmerkt, wird mit solchen Paketen natürlich vielfach Malware verbreitet. Manche zwielichtigen Download-Seiten setzen aber auch einfach darauf, ein beliebiges Spiel neu zu verpacken und als Grand Theft Auto 6 auszugeben. So können sie ihre Seitenaufrufe erhöhen oder Nutzer sogar zu einer direkten Zahlung vor der Freigabe verleiten.