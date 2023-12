"Florida Joker" behauptet, dass er Vorbild für GTA 6-Figur ist, will Geld

Vergangene Woche hat Rockstar den lang erwarteten Trailer zu Grand Theft Auto 6 veröffentlicht und bereits dieser brach Rekorde. Darin ist auch ein Mann mit tätowiertem Gesicht zu sehen. Dieser hat ein reales Vorbild, behauptet jedenfalls der "echte" Florida Joker - und will Geld.

Der GTA 6-Trailer hat viele bemerkenswerte und denkwürdige Szenen und erwartungsgemäß wird jedes einzelne Frame analysiert, um Hinweise, Easter Eggs und sonstige Details zu erkennen. Eine Szene, die bereits beim ersten Ansehen erkennbar war, ist jene, in der ein auffällig im Gesicht tätowierter Mann in oranger Häftlingskleidung zu erkennen ist.Dieser ist, wie unschwer zu erkennen ist, vom Batman-Erzfeind Joker inspiriert, und zwar in der Form, die an die jüngste Darstellung von Jared Leto erinnert - u. a. wegen dessen Gesichtstattoos sowie Make-ups. Doch die GTA 6-Figur hat auch ein reales Vorbild, nämlich Lawrence Sullivan alias "Florida Joker". Das behauptet jedenfalls Sullivan selbst und verlangt von Rockstar Games zwei Millionen Dollar.Verklagt hat Sullivan den GTA-Entwickler bisher nicht, in einem auf TikTok veröffentlichten Video teilt er Rockstar Games aber mit (via VGC ), dass er "reden" will. Denn er ist überzeugt, dass die gezeigte GTA 6-Figur und sein eigenes Abbild ein und dieselbe Person seien: "Der Florida Joker lässt das nicht zu. Ihr habt mein Ebenbild genommen, ihr habt mein Leben genommen."Es ist allerdings höchst unwahrscheinlich, dass Sullivan mit seiner Forderung durchkommt. Denn auch wenn es auf den ersten Blick eine recht große Ähnlichkeit gibt, so ist in Details keine einzige Tätowierung tatsächlich gleich. Sollte es zu einer Klage kommen, dann würde sich Rockstar auf diesen Umstand berufen. Denn Gesichtstätowierungen sind schließlich nichts, das der "Florida Joker" selbst erfunden hat. Dazu kommt, dass Rockstar vor Gericht vermutlich auf die Comic- bzw. Filmfigur verweisen würde.Immerhin: Sullivan kann sich nun sicherlich über viele neue Social-Media-Follower freuen und kann nun wohl vermutlich den einen oder anderen Dollar als Influencer verdienen.