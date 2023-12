Grand Theft Auto 6: Rockstar lässt PC-Version von GTA 6 vorerst aus

In der vergangenen Nacht hat Rockstar Games auf einen Leak des Trailers reagiert und den eigentlich für heute geplanten Release spontan vorgezogen. Allzu überraschend ist das eineinhalb Minuten lange Video zwar nicht, doch manch einer wird eine Enttäuschung erleben.

GTA 6 führt nach Vice City und hat (Anti-)Heldin

Grand Theft Auto 6 - Rockstar Games stellt GTA 6 offiziell vor

Rockstar Games schweigt

Zusammenfassung Rockstar Games zieht Trailer-Release von GTA 6 vor

Video zeigt Rückkehr nach Vice City mit zwei Hauptfiguren

GTA 6 erscheint 2025

Spiel nur für PS5 und Xbox Series X/S, ältere Konsolen ausgeschlossen

Keine PC-Version bei Release, Tradition der Verzögerungen

Rockstar äußert sich nicht zu PC-Version von GTA 6

Grand Theft Auto 6 führt nach Miami alias Vice City und hat (zumindest) zwei Protagonist*innen. Das sind die wichtigsten Eckdaten des Spiels, das 2025 erscheinen wird. Denn erstmals in der Geschichte der Reihe wird es auch eine weibliche (Anti-)Heldin geben, insgesamt kann man sicherlich feststellen, dass Grand Theft Auto VI bzw. GTA VI, so die offizielle Schreibweise, einen deutlich "erwachseneren" grafischen Stil einschlägt.In einer Hinsicht bleibt sich Rockstar Games aber treu, nämlich im Hinblick auf Plattform-Verfügbarkeit bzw. Konsolenexklusivität. Denn GTA 6 wird in rund zwei Jahren für die Current-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen, wer ein Vorgängergerät von Sony oder Microsoft besitzt, der bleibt außen vor.Doch auch in einer anderen Hinsicht bleibt alles beim Alten, nämlich bezüglich einer PC-Version. Oder besser gesagt: dem Fehlen davon. Denn eine solche Fassung gab es bereits in früheren Jahren erst nach gefühlten Ewigkeiten, das wird wohl auch beim neuesten Teil nicht anders sein. Das betrifft bzw. betraf nicht nur GTA, auch beim letzten Rockstar-Spiel Red Dead Redemption 2 dauerte es ein Jahr, bis die PC-Version nachgereicht wurde.Gegenüber PC Gamer wollte sich der GTA-Entwickler auch nicht weiter zu einer PC-Version äußern. Alles, was es zum Thema Plattformen derzeit zu sagen gibt, sei in den bisherigen Mitteilungen zu finden, so Rockstar.Über die Gründe für das Festhalten an der Konsolen-zuerst-Strategie kann man spekulieren. Rockstar hat aber in Vergangenheit immer wieder Auseinandersetzungen mit den Machern von Modifikationen gehabt. Zyniker werden außerdem anmerken, dass der Entwickler eine lange Tradition hat, Spieler für unterschiedliche Versionen doppelt und dreifach zu melken - und ganz von der Hand zu weisen ist das tatsächlich nicht.