GTA 6: Lapsus$-Hacker muss dauerhaft in Klinik-Verwahrung

Arion K. aus der Stadt Oxford in England sorgte im letzten Jahr für riesige Aufmerksamkeit, weil er die Hauptperson hinter dem bis dato größten Hack gegen Rockstar Games war, den Entwickler der Spiele-Serie Grand Theft Auto. Jetzt wurde für den jungen Mann, bei dem schon lange eine schwere Form des Autismus diagnostiziert wurde, eine dauerhafte Unterbringung in einer Klinik angeordnet.K. war Teil der Gruppe Lapsus$, die über Jahre hinweg auch Angriffe auf Uber, Nvidia, Samsung, Microsoft und den Netzbetreiber BT/EE und andere bekannte Technologiefirmen durchführte und so Schaden in Höhe von umgerechnet rund 10 Millionen Dollar angerichtet haben soll. Weil ein englischer Richter jetzt entschied, der autistische Hacker sei ein zu hohes Risiko für die Öffentlichkeit, soll jetzt eine dauerhafte Verwahrung in einer speziell gesicherten Klinik erfolgen.Der Richter begründete diese Entscheidung damit, dass die Fähigkeiten von Arion K. und sein Verlangen, "Cyberkriminalität" zu verüben, so groß seien, dass er nicht in Freiheit leben könne. Die Verwahrung in der Klinik soll nun so lange erfolgen, bis die Ärzte überzeugt sind, der junge Mann werde keine Gefahr mehr darstellen, heißt es unter anderem bei der BBC Der junge Hacker hatte in seiner bisherigen Unterbringung laut der Aussagen von Betreuern vielfach Gewalttätigkeit gezeigt, wobei es häufig Verletzungen bei Dritten und Schäden am Eigentum Anderer gegeben haben soll. Die Ärzte hätten den Jugendlichen schon zuvor als untauglich für ein reguläres Erscheinen vor Gericht eingestuft, weil der Autismus bei ihm zu akut sein soll. Bei der Verhandlung ging es dann auch eher darum, zu entscheiden, ob er die ihm vorgeworfenen Straftaten tatsächlich verübt hat, und nicht darum, ob er diese mit krimineller Absicht verübt hatte.Bei einer Begutachtung seiner mentalen Gesundheit, die im Rahmen der Anhörungen zur Festlegung des Strafmaßes erfolgte, habe der Hacker immer wieder deutlich gemacht, dass er so schnell wie möglich erneut im Bereich des "Cybercrime" aktiv werden wollte - und dazu höchst motiviert sei.Tatsächlich scheint Arion K. extrem motiviert zu sein, was seine Hacks angeht. So gelang ihm der heute legendäre GTA-6-Hack trotz des Umstandes, dass man sein Notebook beschlagnahmt hatte. Während des Aufenthalts in einem Hotel nutzte er den im Zimmer verfügbaren Fernseher, eine drahtlose Maus- und Tastatur-Kombination sowie einen Amazon FireTV-Stick , um sich über das WLAN des Hotels Zugang zu den Servern von Rockstar zu verschaffen.Auf diesem Weg gelangte der junge Mann an rund 90 Clips, die GTA 6 in einem frühen Entwicklungsstadium zeigten und versuchte im Anschluss, Geld von Rockstar Games zu erpressen. Dies geschah nicht auf dem für illegale Geschäfte rund um Hacks und Datendiebstahl üblichen Weg über spezielle Foren oder das viel beschworene "Darknet".Stattdessen verschaffte sich der Hacker mit den geklauten Daten eines Mitarbeiters von Rockstar Zugang zum firmeninternen Slack-Chat. Dort forderte er das Unternehmen auf, ihn innerhalb von 24 Stunden über den Messaging-Dienst Telegram zu kontaktieren. Als dies nicht geschah, begann K. mit der Veröffentlichung der zuvor gestohlenen Videos.