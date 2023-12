Microsoft plant Kommandozeilen-Texteditor in Windows einzuführen

Microsoft hat auf GitHub dazu aufgerufen , dass Nutzer ihr Feedback zu der Idee abgeben, einen Standard-CLI-Texteditor (Command Line Interface) in Windows einzufügen. Dieser potenzielle neue Kommando­zeilen-Texteditor ist also noch in einer frühen Planungsphase.

Das meldet das Online-Magazin Windows Central . Obwohl grafische Anwendungen wie VS Code von der Kommandozeile aus gestartet werden können, arbeiten viele Entwickler, Administratoren aber auch Otto-Normal-Endverbraucher nach wie vor gern in einer CLI-Umgebung.Microsoft möchte nun daher jetzt das Feedback der Nutzer zu dieser Idee einholen, einen einfachen Kommandozeilen-Texteditor anzubieten. Das Ziel ist es, eine Standardoption zu schaffen, die die Nutzer direkt starten können, wenn sie im Terminal arbeiten.Das ist natürlich ein Thema, das nicht jeden Windows-Nutzer interessiert, da nicht jeder das Terminal überhaupt nutzt.Connor Plante von Microsoft hat auf GitHub dazu nun einen Thread eröffnet , in dem die Idee detailliert beschrieben wird. Man bittet um Rückmeldungen von Nutzern, was implementiert werden könnte, und was sich Nutzer von einem Kommandozeilen-Texteditor wünschen. In diesem Thread wird dabei unter anderem vorgeschlagen, dass Windows wieder mit einem CLI-Editor ausgeliefert werden sollte, der standardmäßig installiert ist.32-Bit-Versionen von Windows werden mit Edit ausgeliefert, aber 64-Bit-Versionen des Betriebssystems haben keinen CLI-Editor installiert.Ein CLI-Editor ist dabei ein zentrales Werkzeug für Systemadministratoren, Entwickler und Power-User - die Bereitstellung einer sofort einsetzbaren Option wäre daher auch eine wichtige Verbesserung.