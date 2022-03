Windows Terminal jetzt als extra Installations-Paket für Windows 11

Microsoft hat zwei neue Versionen für Windows Terminal gestartet: Für Preview und Stable Version gibt es viele Änderungen, inhaltlich sind vorrangig Fehlerbehebungen dabei. Zudem ist das Update nun jeweils für Windows 10 oder Windows 11 separat erhältlich.

Stable: 1.12.10732.0 -> MinVersion="10.0.18362.0″ (Windows 10 und 11)

Stable: 1.12.10733.0 -> MinVersion="10.0.22000.0″ (Windows 11)

Preview 1.13.10733.0 -> MinVersion="10.0.19041.0″ (Windows 10 und 11)

Preview 1.13.10734.0 -> MinVersion="10.0.22000.0″ (Windows 11)

Die wichtigsten Fehlerbehebungen/Änderungen Terminal kann wieder als Startanwendung konfiguriert werden und kann von Tools wie PowerToys erkannt werden

Adressiert "Element nicht gefunden"-Fehler während des Ladens der Einstellungen

Das Terminal verwechselt nun nicht mehr die Profile, wenn es als Reaktion auf das Starten einer Konsolenanwendung gestartet wird

Lokalisierung verbessert

Adressiert Abstürze, die auftraten, wenn eine Kommandozeile eingegeben wird, die ein Verzeichnis ist

Ein Absturz beim Start im Zusammenhang mit mehreren Fenstern und der Standard-Terminaleinstellung wurde behoben

Ein Absturz beim Setzen des Hotkeys während des Teardowns wurde behoben

Tastenkombinationen Windows Terminal

Das ist auch die größte Änderung in dieser Update-Runde für die Windows Terminal-App. Ab sofort gibt es die separaten Installations-Pakete für Windows 11. Bisher hatte Microsoft eine App bereitgestellt, die Windows 10 und Windows 11 einschlossen, jetzt gibt es eine für Windows 11 angepasste und optimierte Version. Das Paket nur für Windows 11 ist viel kleiner, etwa halb so groß wie das Installationspaket für Windows 10. Laut Deskmodder haben die verschiedenen Varianten folgende Buildnummern:Soweit das bisher bekannt ist, unterschieden sich die Varianten für Windows 10 und Windows 11 nicht in den Funktionen, der Feature-Stand ist also identisch. Wir haben uns die Änderungen für die neue Preview angesehen und die wichtigsten Punkte übersetzt. Es handelt sich im Großteil um Fehlerbehebungen. Die beiden Buildnummern lauten 1.13.10733.0 für Windows 10 und Windows 11 sowie 1.13.10734.0 nur für Windows 11.Wir haben euch Tastenkürzel für das Windows Terminal zusammengestellt, um aufzuzeigen, wie man in der Terminal-App mit wenigen Klicks zum Beispiel neue Tabs mit bestimmten Profilen erstellt oder man schnell navigieren kann.Viele praktische Shortcuts sind aufgeführt, und natürlich bieten wir euch auch die Möglichkeit an, die Tastenkürzel-Übersicht herunterzuladen Die Tastaturkürzel ergänzen dabei die Möglichkeiten, die man in der Anwendung selbst hat, um neue Shortcuts anzulegen und sich so wertvolle Zeit beim Eingeben zu sparen. Mit dem CheatSheet habt ihr die Kürzel immer schnell auf einen Blick parat und müsst sie nicht alle auswendig kennen.