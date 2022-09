Windows Terminal: Der lang ersehnte Theme-Support kommt jetzt

Microsoft stellt in seinem Windows Terminal jetzt die schon länger erwartete Funktion zur umfassenden Nutzung von Themes bereit. Dadurch lassen sich die einzelnen Eingabe-Fenster nicht nur optisch aufpeppen, auch die Übersichtlichkeit steigt enorm.

Neue Rendering-Engine

Bisher war es zwar bereits möglich, ein wenig an der Farbgebung zu drehen, die Möglichkeiten hierfür blieben aber relativ begrenzt. Mit der kommenden Version 1.16, die jetzt als Preview verfügbar ist, steigen die Optionen deutlich an. Die Modifikationen sind dabei zwar nicht per Mausklick möglich, sondern erfordern die Arbeit in einer JSON-Konfigurationsdatei, doch dies sollte Nutzern, die ohnehin im Terminal arbeiten, nicht besonders schwer fallen.Hier bieten sich aber vielfältige Möglichkeiten: Es lassen sich detailliert die Farb-Schemata aktiver und nicht aktiver Tabs in der Terminal-Umgebung anpassen. Einzelnen Arbeitsbereichen können auch unterschiedliche Themes zugewiesen werden, so dass sich die Terminal-Fenster mit denen man beispielsweise in Windows und in einem Linux-Subsystem arbeitet, gut unterscheiden lassen.Die Terminal-Preview liefert bereits einige angepasste Themes mit, die sich über ein Menü in den Einstellungen aktivieren lassen. Wenn der Nutzer eigene Stil-Definitionen im JSON-File hinzufügt, tauchen diese dann ebenfalls an dieser Stelle auf.In der Version 1.13 hatten die Microsoft-Entwickler außerdem bereits eine neue Rendering-Engine eingeführt - allerdings noch als experimentelle Funktion, die auf Wunsch aktiviert werden konnte. Jetzt geht man dazu über, diese Engine als Standard zu verwenden. Da sie auf die Fähigkeiten der GPU des Rechners zurückgreift, werden Effekte im Text des Terinal-Fensters besser umgesetzt. Sollte der Nutzer einen Rechner oder eine virtuelle Maschine verwenden, in der kein Zugriff auf einen separaten Grafikchip möglich ist, wird automatisch die ältere Rendering-Engine aktiviert.Die Windows Terminal Preview lässt sich am einfachsten über den Microsoft Store installieren. Je nach Vorliebe des Users kann man aber auch die entsprechende GitHub-Seite für den Download nutzen oder die Vorschau über den winget-Paketmanager abrufen. Die aktuelle stabile Version des Windows Terminals trägt die Versionsnummer 1.15 und ist beispielsweise über das WinFuture.de-Download-Center erhältlich.