Windows Terminal ist jetzt Standard-Befehlszeilentool in Windows 11

Schon vor rund einem Jahr war bekannt geworden, dass Microsoft die noch in Entwicklung befindliche Windows Terminal-App zur Standard-Befehlszeilenanwendung in Windows machen will . Mit dem neuen optionalen Update für Windows 11 , Version 2022, startet die Umstellung.

Überblick seit Entwicklungsstart

Seit der Einführung des Windows-Betriebssystems ist der Windows Console Host der von Microsoft gesetzte Standard-Emulator, wenn es um die Eingabe von Kommandozeilen-Befehlen geht. Jetzt ändert der Konzern diese Festlegung.Microsoft hatte dabei erklärt, dass die Umstellung auf ein neues Tool ein riesiger Aufwand sei. - aber man ist damit nun im Grund fertig. Mit dem jüngsten optionalen Update für Windows 11 Version 2022 übernimmt den Platz jetzt das Windows Terminal.Die neue Standardanwendung wird also mit dem November Patch-Day automatisch umgestellt. Das neueste optionale Preview-Update für Windows 11 wurde vor wenigen Tagen gestartet. Es enthält eine Fülle an wichtigen neuen Funktionen wie den Datei-Explorer mit Tabs, vorgeschlagene Aktionen, Taskleisten-Überlauf und vieles mehr. Microsoft hat die Änderungen am Windows-Terminal jedoch nicht in den ersten Versionshinweisen hervorgehoben, sodass die Meldung fast untergegangen wäre.Stattdessen hat das Unternehmen einen eigenen Beitrag in den Microsoft Dev-Blogs zu diesem Thema veröffentlicht, in dem man einen guten Überblick zum Terminal bekommt. Die erste Veröffentlichung der Terminal-App gab es im Jahr 2019. Seither sind viele neuen Ideen eingeflossen und viele Änderungen veröffentlicht worden. Wir haben für euch eine Übersicht veröffentlicht, wie man am effektivsten mit dem Terminal arbeitet und einige Tipps zusammengestellt, sodass ihr schnell in die Arbeit mit dem Terminal einsteigen könnt.