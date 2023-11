Windows Terminal: Microsoft integriert Chat-Funktion mit KI-Support

Microsoft arbeitet momentan daran, KI-Tools in zahlreiche Anwendungen zu integrieren. Nun haben die Redmonder auch das Windows Terminal mit einer entsprechenden Funktion ausgestattet. In der Canary lässt sich der Terminal Chat finden, der Befehle vorschlagen kann.

Support für Azure OpenAI

Die Funktion ist für Entwickler konzipiert und gibt Nutzern die Option, mit einem KI-Dienst zu kommunizieren. Wer das Windows Terminal nutzt und Hilfe in Bezug auf einen Befehl benötigt, kann sich über das Feature Erklärungen oder al­ter­na­ti­ve Kommandos anzeigen lassen. Dabei wird der aktuelle Verlauf berücksichtigt, sodass zuvor eingegebene Befehle und Ausgaben nicht kopiert werden müssen.Wie Deskmodder anmerkt, müssen Benutzer ihren Service-Endpunkt sowie Service-Schlüssel von Azure OpenAI zur Verfügung stellen, um Terminal Chat verwenden zu können. Aktuell ist es möglich, einen zwölf Monate lang gültigen, kostenlosen Zugang zu erstellen. Momentan wird die Canary-Version von Windows Terminal noch nicht mit einem integrierten KI-Modell ausgeliefert. Das könnte sich allerdings in Zukunft ändern.In einem Blog-Eintrag erklärt Microsoft detailliert, wie Terminal Chat eingerichtet und verwendet werden kann. Um die Privatsphäre der Anwender zu wahren, wird der Chatverlauf nicht gespeichert, nachdem die Terminal-Session beendet wurde. Derzeit wurde Terminal Chat ausschließlich in die Canary-Version der Software eingebaut. Der neueste Build lässt sich über das offizielle GitHub-Repository installieren.