Änderung für Microsoft Store-App für alle Windows-Nutzer freigegeben

Microsoft ist nun dabei, an alle Windows 10- und Windows 11-Nutzer ein neues Update für die Microsoft Store App freizugeben. Mit der neuen Version 22312 starten neue App-Benachrichtigungen und Optionen, um diese zu verwalten.

App-Installationsbenachrichtigungen

Version überprüfen

So werden die Benachrichtigungen abgeschaltet:

Microsoft Store-App starten und auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke klicken

Auf "Einstellungen" klicken

Den Schalter bei der Option "Benachrichtigungen für App-Installationen" auf "Aus" stellen

Zusammenfassung Microsoft rollt Update für Store App an Windows 10/11-Nutzer aus

Neue Version 22312 bringt Installationsbenachrichtigungen

Benutzer erhalten Infos über fertige App-Installationen

Schnell-Aktionen "App starten" und "An Start anheften" verfügbar

Benachrichtigungen können in den Einstellungen deaktiviert werden

Versionsnummer der Store App in den Einstellungen einsehbar

Weitere Verbesserungen und Funktionen in Insider-Tests

Das hat Microsoft jetzt bestätigt. Wie häufig bei solchen App-Updates erfolgt die Freigabe an Alle in Schüben. Die ersten Nutzer sollten die Aktualisierung bereits erhalten haben.Mit der neuesten Store-Version können Windows-Nutzer eine Nachricht erhalten, wenn der Microsoft Store die Installation einer App oder eines Spiels abgeschlossen hat. Das ist besonders hilfreich für alle Funktions-Updates, die im Hintergrund laufen.Laut dem Online-Magazin Neowin informieren die neuen Benachrichtigungen Nutzer dann nicht nur darüber, dass ein Produkt einsatzbereit ist, sondern bieten auch zwei zusätzliche schnelle Aktionen: "Starten der App" oder "Anheften an das Startmenü".Diese Schnell-Aktionen gab es bereits in Windows 10, und nun auch für Windows 11 . Das Update auf die Microsoft Store Version 22312 aktiviert standardmäßig Installationsbenachrichtigungen. Man kann das aber auch weiterhin deaktivieren, beziehungsweise an seine Vorlieben anpassen.Um zu überprüfen, mit welcher App Store-Version man unterwegs ist, geht man über die Einstellungen, zum Abschnitt "Über" und sieht dort die Versionsnummer. Das neueste Update für Nutzer außerhalb der Insider-Tests ist die Version 22312.Die Microsoft Store App soll in Kürze noch weitere Verbesserungen erhalten. Im Windows Insider Programm wird derzeit die Möglichkeit, Spiele direkt aus den Suchergebnissen heraus zu öffnen ausprobiert. Zudem ist eine bessere App-Erkennung mit verbesserten Algorithmen und eine insgesamt schnellere Leistung mit Fehlerbehebungen in der Testphase.Microsoft hat in der Vergangenheit solche Änderungen relativ schnell entwickelt und freigegeben, sodass man mit einem weiteren Update schon bald rechnen kann.