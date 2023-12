Microsoft geht nun langsam aber sicher in die Weihnachtspause. Zunächst wurde angekündigt, dass es in diesem Jahr keine weiteren - dass heißt regulär geplanten - Windows-Updates mehr geben wird.

Keine nicht sicherheitsrelevante Vorschauversion

Sicherheit hat immer Vorrang

Zusammenfassung Microsoft setzt Weihnachtspause für Windows-Updates an

Keine regulär geplanten Updates mehr in 2023

Sicherheitsrelevante Updates werden weiterhin fokussiert

Patch-Day bleibt am zweiten Dienstag im Monat

Optional Updates und Preview-Builds intern getestet

Weihnachtspause auch für Windows Insider Builds

Nächste Windows-Updates geplant für 9 Januar 2024

Fest steht jetzt: Microsoft wird, wie schon in den Vorjahren zur Weihnachtszeit, die optionalen Updates für Windows 10 und Windows 11 pausieren. Das Unternehmen hat daher in der Knowledge Base gleich zum Patch-Day die Änderung für die kommenden Wochen mit angekündigt. Da heißt es:"Wichtig: Aufgrund minimaler Vorgänge während der westlichen Feiertage und des kommenden neuen Jahres wird es für den Monat Dezember 2023 keine nicht sicherheitsrelevante Vorschauversion geben. Es wird ein monatliches Sicherheitsrelease für Dezember 2023 geben. Die normale monatliche Wartung für Sicherheitsversionen und nicht sicherheitsrelevante Vorschauversionen wird im Januar 2024 wieder aufgenommen." Die nächsten Windows-Udpates werden also erst für den 9. Januar 2024 eingeplant, dann folgen die Previews am 23. Januar 2024.Das gilt für alle Windows-Updates, die derzeit noch unterstützt werden. In den kommenden Wochen legt Microsoft das Haupt­augenmerk aber auch weiter auf die sicherheitsrelevanten Aktualisierungen.Der klassische Windows Patch-Day (die sogenannten B-Updates), wird weiterhin jeweils am zweiten Dienstag im Monat angeboten. Keine Vorschauversion für Dezember heißt, dass der Patch-Day das einzige vollständige Windows-Update im Dezember bleibt. Eine Ausnahme würde es nur für einen Emergency-Patch bei einer Sicherheitslücke oder bei einem Known Issue Rollback (KIR)-Update geben.Die optionalen Updates und Preview-Builds werden nur intern im Vorfeld für den Januar-Patch getestet.Auch bei den Vorabversionen für Windows Insider gilt die Weihnachtspause. In dieser Woche erschienen mehrere neue Builds, unter anderem im Beta- und im Canary-Kanal ( wir berichteten ). Im Windows-Blog hat das Insider-Team dazu jeweils angekündigt: "Dies wird unser letzter Build bis Januar 2024 sein."