Tesla Model 3 landet im TÜV-Report 2024 auf dem letzten Platz

Wie in jedem Jahr hat der TÜV in Kooperation mit der Auto-Bild den neuen TÜV-Report veröffentlicht. Das neue Magazin jetzt am Kiosk erhältlich und informiert über die Tops und Flops - darunter fällt unter anderem das Tesla Model 3 als Mängelriese.

Nadine Dressler

Durchfallquote beim obligatorischen TÜV-Besuch

Der TÜV-Report schaut dabei traditionell auf die durchschnittliche Durchfallquote beim obligatorischen TÜV-Besuch. Dazu hat die Redaktion der Auto-Bild die Daten gesichtet und die größten Fehler und häufigsten Probleme für die einzelnen Fahrzeugmodelle veröffentlicht In diesem Jahr holt sich dabei der E-Auto-Pionier Tesla die "Poleposition" bei den Flops der 2- und 3-jährigen Fahrzeuge, also bei denen, die zur Erstvorstellung nach ihrer Zulassung zum TÜV kommen. Tesla schafft es mit dem Model 3 dabei nur auf Rang 111 - von 111. Die Quote der Fahrzeuge mit Auffälligkeiten liegt laut dem TÜV Report immerhin bei 14,7. Zum Vergleich: Der VW Golf Sportsvan kommt auf Rang 1 mit einer Quote von 2,0.Das Model 3 kämpft dabei mit verschiedenen Schwächen. Verkehrsunsichere Fahrzeuge gab es bisher laut der Statistik aber nicht. Dennoch für junge Gebrauchte ein Problem: Nur 83 Prozent kommen beim TÜV ohne Mängel durch. Das ist besorgniserregend.Auto-Bild schreibt dazu: "Auch ein globaler Trendsetter muss sich der Realität stellen. Die sieht aus der Sicht des TÜV-Prüfers finster aus und das schon beim ersten Prüftermin. Vor allem Achsaufhängungen und Bremsscheiben ziehen den Elektro-Start runter." Außerdem heißt es, es gäbe schwankende Fertigungsqualität, Akkuprobleme und keine gute Rostvorsorge.Das Fazit fällt daher ernüchternd aus - das Model 3 wird seinem eigentlich gutem Image bei der Hauptuntersuchung nicht gerecht, so Auto Bild.Wer sich das Sonderheft zum TÜV-Report 2024 kauft, findet aber das Tesla Model 3 noch einmal im Heft - nämlich als empfehlenswertes Gebraucht-E-Auto. Wie man bei der Bild gleichzeitig das Fahrzeug zum Flop und zur Kaufempfehlung erkoren hat, ist unklar.Der TÜV-Report ist übrigens auch bereits bei Readly verfügbar