Erster Cybertruck rollt vom Band - mit alten Qualitäts-Problemen

Die Fach- und Fan-Welt hat jahrelang spekuliert, wann die ersten Cybertruck-Serienfahrzeuge von den Tesla-Bändern rollen werden. Vor gut einer Woche war es endlich so weit, was der Hersteller auch entsprechend feierte. Nun haben Experten näher hingesehen.

Am 15. Juli veröffentlichte Tesla via Twitter das Bild des (angeblich) ersten in der Gigafactory in Texas produzierten Cybertruck-Exemplars . Zu sehen darauf ist das Fahrzeug, das von zahlreichen Mitarbeitern mit Helm und gelber Warnweste umgeben ist. Ob es sich hierbei tatsächlich um das erste Serienmodell handelt, das dort produziert wurde, ist aber nicht klar.Ebenfalls nicht bekannt ist, ob der Cybertruck an einem Montag vom Band gerollt wurde. Denn mittlerweile kann man von einem "Montagsfahrzeug" sprechen sowie davon, dass der neueste Tesla alte Probleme hat. Denn Fast Company hat sich den Cybertruck auf dem Bild genauer angesehen und konnte dabei ein Detail entdecken, das Branchenkenner nicht wirklich überraschen wird.Denn auf dem Bild scheinen vordere und hintere Beifahrertür nicht zueinanderzupassen. Zwischen hinterer und vorderer Tür ist eine "Stufe" zu sehen, die beiden Elemente scheinen ein gutes Stück weit verzogen bzw. nicht plan zu sein.Dabei kann und muss man sicherlich anmerken, dass man auf Tesla in diesem Fall vorerst "Im Zweifel für den Angeklagten" anwenden muss, denn natürlich kann und darf es beim allerersten Fahrzeug solche Produktionsschwierigkeiten geben. Allerdings muss man beim Unternehmen von Elon Musk auch anmerken, dass es bei Teslas schon lange diverse Probleme beim Spaltmaß, also dem Abstand zwischen zwei benachbarten Bauteilen, gibt.Musk hat 2021 auch selbst zugegeben, dass man mit derartigen Qualitätsfragen zu kämpfen hat und gelobte Besserung. Allzu viel ist seither aber nicht passiert. Im Gegenteil: Kunden, die sich darüber beschweren, bekommen von Hersteller oftmals mitgeteilt, dass diese Unregelmäßigkeit im Rahmen der herstellerspezifischen Toleranz lägen.