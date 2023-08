Geleaktes Video zeigt: So winzig ist der "Frunk" des Tesla Cybertruck

Der Cybertruck nimmt dieser Tage seine Serienproduktion auf und das bedeutet, dass langsam die letzten Geheimnisse gelüftet werden. Eines betrifft den (vorderen) Kofferraum, den man im Englischen als "Frunk" bezeichnet. "Koffer-"-Raum ist aber nicht gerade treffend.

Frunk ist ein vorderer Kofferraum

Zusammenfassung Cybertruck nimmt Serienproduktion auf, Frunk ist Kofferraum-Ersatz vorne

VW Käfer und Porsche 911 sind bekannte Beispiele mit Frunk

Cybertruck mit Ladefläche hinten, Frunk bisher unbekannt

Video gibt besseren Blick auf den Frunk, aber noch keine konkreten Angaben

Auslieferungs-Event Ende September mit allen Details zum Cybertruck

Frunk ist ein Kunstwort aus "Front" und "Trunk", ersteres muss man nicht übersetzen, letzteres ist der Kofferraum. Das ist also jener Bereich des Autos, den man zuletzt dank Elektroautos immer häufiger zu sehen bekommt. Freilich ist das aber keine neue Erfindung, die vielleicht bekanntesten Beispiele eines Autos mit Frunk sind der VW Käfer sowie dessen entfernter Verwandter Porsche 911.Auch der Tesla Cybertruck hat einen solchen Front-Kofferraum, das ist schließlich der einzige Platz, wo man - ohne Aufbauten oder sonstiges Zubehör - Dinge wetterfest verstauen kann. Denn hinten befindet sich bekanntlich eine Ladefläche, wie sie bei einem Pickup-Truck üblich ist. Dort kann man zwar jede Menge unterbringen, Koffer und Ähnliches sind dann aber unter Umständen den Elementen ausgesetzt.Im Fall des Cybertruck konnte man bisher nur erahnen, wie groß oder besser gesagt klein dessen Frunk ist. Zwar gab es bereits vor gut zwei Wochen ein Video, das das Fahrzeug mit offener Front-Haube zeigt, dieses ließ aber kaum Rückschlüsse zu, wie viel Platz dieser Bereich tatsächlich bietet - u. a. deshalb, weil eine erforderliche Abdeckung fehlte.Nun ist aber via TikTok ein weiteres Video durchgesickert, dieses wurde laut Electrek in der Gigafactory Texas aufgenommen und gibt uns einen wesentlich besseren Blick auf die "inneren Werte" des Cybertruck. Zwar sind auch in diesem Fall konkrete Aussagen und Größenschätzungen nicht möglich, man kann aber dennoch eines definitiv sagen: Viel Platz bietet er nicht.Allzu lange wird es aber nicht mehr dauern, bis alle Details enthüllt werden. Denn Ende September soll es ein "Auslieferungs-Event" geben, bei dem die ersten Kunden ihren Cybertruck in Empfang nehmen dürfen.