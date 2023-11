Es ist eine Tatsache, dass die Klimakrise bekämpft werden muss, darauf können sich auch die meisten Staaten auch einigen. Beim Wie ist sieht die Sache aber anders aus, denn hier gehen die Meinungen auseinander. Frankreich etwa fordert eine weltweite Verdreifachung der Atomkraft.

Wie lässt sich der globale Kohlendioxid-Ausstoß reduzieren und somit auch die Erderwärmung eindämmen? In der Regel fallen als Antwort Begriffe wie Solar- und Windkraft, erneuerbare Energien und so weiter. In Frankreich nimmt man hingegen einen kräftigen Schluck aus der Rotweinpulle und sagt: "Non, mesdames et messieurs, énergie nucléaire!"Denn wie die französische Zeitung Libération schreibt, will Frankreich auf der UN-Klimakonferenz 2023 in Dubai (COP 28) dazu aufrufen, die weltweite Produktion von Atomenergie stark auszubauen. Konkret will Paris bis zum Jahr 2050 eine Verdreifachung der nuklearen Produktionskapazitäten vorschlagen. Den Plan unterstützen fünf weitere Staaten, Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Schweden, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate. Frankreich hofft, insgesamt 40 Staaten dafür zu gewinnen.Das größte Aber dieses Vorschlags ist freilich die Finanzierung. Denn Atomkraft mag zwar bezüglich CO2-Ausstoß eine gute Idee sein, sie aber auch alles andere als günstig (von der Frage nach dem atomaren Abfall ganz zu schweigen). Dementsprechend sieht der französische Vorschlag vor, die Weltbank und andere Entwicklungsbanken dazu aufzurufen, Anstrengungen zur Finanzierung der Atomenergie zu unternehmen, "was diese heute nicht tun", so die zuständige Ministerin Agnès Pannier-Runacher.Laut Pannier-Runacher sei es gar nicht möglich, die vom Pariser Klimaabkommen vorgesehene Einschränkung auf 1,5 Grad Celsius an maximaler Erwärmung (im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter) ohne Atomkraft zu erreichen bzw. zu halten. Frankreich will einerseits neue Länder für die Atomkraft gewinnen, andererseits sollen Staaten wie China zum Bau weiterer Kraftwerke animiert werden.