Wie REVR Verbrenner zu Hybriden macht

Zusammenfassung Start-up plant Nachrüstbausatz zur Umwandlung von Verbrennern in Hybride

Bausatz basiert auf der Idee des Radnabenmotors

Montage zwischen Bremsscheibe und Rad

Erfinder testete das Kit in seinem 20 Jahre alten Toyota Corolla

Bereitstellung von Bausätzen für gängige Modelle, Preis unter 5000 Euro

Auslieferung der ersten Umrüstsätze im nächsten Jahr möglich

Nachrüstkit kann bis zu 150 Kilometer elektrische Reichweite bieten.

Es wird noch sehr lange dauern, bis sich die Vision der Verkehrswende erfüllt und wirklich alle Autos mit neuen Antrieben unterwegs sind. Das junge Unternehmen REVR aus Australien, hervorgegangen aus dem preisgekrönten Projekt eines 21-jährigen Studenten, will hier sozusagen eine Übergangslösung bereitstellen, mit der alte Verbrenner um einen elektrischen Antrieb erweitert werden können. Dafür bedient man sich der 120 Jahre alten Idee des Radnabenmotors.Wie Golem in seinem Bericht schreibt, will das Unternehmen das Elektromotor-Konzept des jungen Erfinders Alexander Burton so weiterentwickeln, dass es bei verschiedenen Fahrzeugtypen unkompliziert zwischen Bremsscheibe und Rad montiert werden kann. Die Befestigung direkt an der Radnabe soll eine Installation mit "minimalen Anpassungen" am Fahrzeug ermöglichen.Der Erfinder Burton hatte das erste Rapid Electric Vehicle Retrofit (REVR)-Kit für den Einbau in seinen 20 Jahre alten Toyota Corolla angepasst. Wie Golem schreibt, verfolgt man jetzt die Ambition, entsprechende Bausätze für gängige Modelle von Herstellern wie Toyota, Honda und BMW bereitzustellen. Technisch könne man die ersten Umrüstsätze im nächsten Jahr ausliefern, der Preis für die Hardware soll bei umgerechnet unter 5000 Euro liegen. Allerdings: Vor einem Marktstart muss die Technik von Regulatoren abgesegnet werden.Laut dem Erfinder kann sein Kit je nach Fahrverhalten und Ladung bis zu 150 Kilometer an rein elektrischer Reichweite bereitstellen. Die Steuereinheit der Nachrüstmotoren sowie ein Akkupaket mit 15 kWh soll im Kofferraum Platz finden. Die Leistung des Motors wird dann über einen Sensor am Gaspedal des Fahrzeugs gesteuert.