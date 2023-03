Trend zur Elektromobilität: Total stößt sein Tankstellen-Netz ab

Während einige konservative Kreise in der Politik einen massiven Kulturkampf für die Zukunft des Verbrenners aufnehmen, schafft die Industrie weitere Fakten: Der Mineralöl-Konzern Total trennt sich von seinem Tankstellen-Netz.

Tankstellen werden keine Ladestellen

Zusammenfassung TotalEnergies trennt sich von Tankstellennetz in DE und NL.

Couche-Tard übernimmt die Standorte und betreibt sie weiter.

Konzentration auf neue Technologien.

Verkauf von Erdölprodukten bis 2030 um 30% reduzieren.

Aufbau eines europäischen Wasserstoffnetzes für LKW.

Ziel: CO₂-Neutralität bis 2050.

Verbraucher laden Autos vorwiegend zuhause oder am Arbeitsplatz auf.

Wie das Unternehmen mitteilte, betrifft das rund 1200 Tankstellen in Deutschland und weitere 400 in den Niederlanden. Allerdings muss niemand, der von einer Total-Tankstelle in der Nähe mit Treibstoff versorgt wird, Angst haben, bald weiter zum Tanken fahren zu müssen. Die Standorte werden zukünftig vom kanadischen Unternehmen Couche-Tard weiterbetrieben.Laut dem Management des französischen Konzerns TotalEnergies hängt der Verkauf mit der Entwicklung des Marktes und dem absehbaren Ende des Verbrenners zusammen. In den Märkten, in denen man ohnehin nicht der Marktführer bei der Kraftstoff-Versorgung ist, will man sich jetzt frühzeitig auf neue Technologien konzentrieren - konkret geht es hier um den Betrieb von Ladestationen für Elektroautos und den Vertrieb von Wasserstoff.Aus Sicht des Konzerns besteht letztlich wenig Perspektive dafür, an den bisherigen Tankstellen statt Benzin oder Diesel zukünftig Strom zu verkaufen. Denn die Verbraucher würden ihre Autos nur in Ausnahmefällen unterwegs aufladen und in der Regel auf Ladepunkte zuhause oder am Arbeitsplatz zurückgreifen.TotalEnergies hat bereits vor einiger Zeit begonnen, auf die aktuellen Entwicklungen einzugehen und setzte sich zum Ziel, spätestens 2050 CO₂-Neutralität zu erreichen. Bereits bis 2030 will man den Verkauf von Erdölprodukten um 30 Prozent reduzieren. Deutschland und die Niederlande sind dabei auch keine Vorreiter - von den kleineren Tankstellennetzen in Italien, der Schweiz und Großbritannien hat sich der Konzern bereits getrennt. Parallel baut man Ladestationen entlang von Hauptverkehrsstrecken und in Großstädten und gemeinsam mit dem Partner Air Liquide baut man ein europäisches Wasserstoffnetz für LKW auf.