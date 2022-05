Del Mar: Harley-Davidson zeigt Teaser-Video für neues Elektromotorrad

Der Traditions-Motorrad-Hersteller Harley-Davidson lädt am 10. Mai 2022 zur großen Enthüllung des lang erwarteten neuen Elektromotorrads der Tochterfirma LiveWire ein. Dazu hat das Unternehmen jetzt auch ein erstes Video angeteasert.

LiveWire, die vollelektrische Submarke von Harley-Davidson, hat in den letzten Monaten hart an einem zweiten Elektro-Modell gearbeitet. 2018 hatte der Konzern bereits mit dem LiveWire das erste E-Bike von Harley-Davidson präsentiert. Der Nachfolger wurde jetzt ganz im Geheimen entwickelt. Erst vor ein paar Wochen waren neue Details über das Projekt an die Öffentlichkeit gedrungen, jetzt gibt es einen offiziellen Event-Termin für die Vorstellung. Am 10. Mai, also schon in wenigen Tagen, will Harley-Davidson das neue E-Bike enthüllen.Mit einem kurzen Teaser-Video wurde nun auch bestätigt, wie das neue Bike heißen soll. In der Gerüchteküche wurde häufiger von "Del Mar" und von "S2" gesprochen - am Ende des Videos wird indessen Del Mar genannt.Aus früheren Aussagen des Unternehmens zu dem neuen E-Bike weiß man bereits, dass es sich um ein Mittelgewichtsmotorrad handelt. Das deutet darauf hin, dass es so konzipiert ist, dass es für ein breiteres Spektrum von Fahrern zugänglich ist, sowohl in körperlicher als auch in finanzieller Hinsicht. Im Vergleich zur LiveWire One, die mit 100 PS und einer elektronisch auf 177 km/h begrenzten Höchstgeschwindigkeit aufwartet, soll das neue Motorrad etwas weniger Leistung bieten. Dabei wurde auch Wert auf längere Reichweite gelegt.Das kurze Teaser-Video selbst verrät noch recht wenig zu dem Bike. Außer ein paar früheren Designskizzen eines von Flat-Trackern inspirierten Motorrads lässt sich nichts erahnen. Die Einführung eines erschwinglicheren Mittelklasse-Elektromotorrads ist ein wichtiger Schlüssel zu Harleys übergeordneten Zielen, einen dominanten Anteil am Elektromotorradmarkt zu erobern, sowohl in den USA als auch weltweit. Das Unternehmen hat sich selbst das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2026 100.000 Elektromotorräder zu verkaufen.