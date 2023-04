Mehr Leistung und Reichweite: Volkswagen zeigt neuen Elektromotor

Volkswagen hat für die ID.-E-Auto-Familie ein neu entwickeltes Antriebsaggregat vorgestellt. Damit soll die Effizienz verbessert werden: Der Hinterachsantrieb "APP550" steigert Fahrleistung und Reichweite. Die ersten Modelle mit dem neuen Antrieb sollen noch 2023 ausgeliefert werden.

Energiesparende Kühlung

Zusammenfassung VW stellt neuen Antrieb APP550 für ID.-E-Autos vor

210 kW (286 PS) Leistung, 550 Nm Drehmoment

Verbesserte Performance & Effizienz, höhere Fahrleistung & Reichweite

Energiesparende Kühlung ohne elektrisch angetriebene Ölpumpe

Erste Fahrzeuge mit dem neuen Antrieb 2023 ausgeliefert

Stator & Rotor in Kassel gefertigt, Permanentmagneten stärker belastbar

Optimierter Kühlkreislauf

Das haben die Wolfsburger jetzt angekündigt. Der Elektroantrieb der ID.-Familie startet damit laut VW in die nächste Generation und wird zusammen mit Getriebe, Rotor und Stator am Volkswagen-Standort in Kassel gefertigt.Der neue Hinterachsantrieb "APP550" bietet 210 kW (286 PS) Leistung bei einem maximalen Drehmoment von rund 550 Nm - je nach Getriebeübersetzung des Fahrzeugs. "Insbesondere das deutlich gestiegene Drehmoment sorgt für eine souveräne Kraftentfaltung - ab dem Stillstand sowie bei höheren Geschwindigkeiten", so VW.Der neue Antrieb wurde von Grund auf neu entwickelt. Er ermöglicht in den verschiedenen ID.-Modellen künftig eine höhere Performance bei gleichzeitig verbesserter Effizienz. Man wird also Steigerungen sowohl in puncto Fahrleistung als bei der Reichweite ermöglichen. Der Rotor als Gegenstück ist mit einem stärkeren und höher belastbaren Permanentmagneten ausgerüstet. Für die dadurch entstehenden Momente wurde der Antrieb verstärkt konstruiert."APP550" besitzt zudem eine energiesparende Kühlung, die ohne elektrisch angetriebene Ölpumpe arbeitet: "Das System kann sich über die Zahnräder des Getriebes sowie speziell geformte Bauteile zur Weiterleitung und Verteilung des Öls selbstständig kühlen. Das erwärmte Öl wird vom Kühlkreislauf des Fahrzeugs abgekühlt, was den Antrieb auf Betriebstemperatur hält. Die Außenseite des Stators verfügt über einen Wasserkühlmantel."Erste Fahrzeuge mit dem neuen Hinterachsantrieb sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Volkswagen hat dafür eine Variante mit 210 kW (286 PS) vorgesehen, weitere sollen folgen.