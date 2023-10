Microsoft hat auch in diesem Monat kurz nach den Patch-Days das erste optionale Update herausgegeben. Es handelt sich um die Vorschau für den November-Patch für Windows 11 und ist als neuer Build im Insider-Programm verfügbar.

Neu! Dieses Update betrifft das Such-Highlight-Gleam im Suchfeld (Suchhervorhebungen). Wenn Sie das Feature auswählen, wird eine Bing.com-Seite für das tägliche Such-Highlight angezeigt. Diese Funktion ist zunächst für eine kleine Gruppe von Nutzern verfügbar und wird in den folgenden Monaten breiter eingesetzt.

Das Update behebt ein Speicherleck in ctfmon.exe.

Das Update behebt ein Speicherleck in TextInputHost.exe.

Das Update behebt ein Problem, das Touchscreens betrifft. Sie funktionieren nicht ordnungsgemäß, wenn Sie mehr als eine Anzeige verwenden.

Das Update behebt ein Problem, das die dynamische Beleuchtung betrifft. Der Standardanbieter wird nicht wie erwartet angewendet. Dies tritt auf, wenn Sie ihn mit Unattend-Dateien einrichten.

Das Update behebt ein Problem, das den Microsoft Store betrifft. Er reagiert nicht mehr, wenn Sie von Windows Mixed Reality aus darauf zugreifen.

Das Update behebt ein Problem, das die Mobilfunkeinstellungen betrifft. Der Name des Mobilfunkbetreibers ist falsch.

Das Update behebt ein Problem, das das Windows-Firewall-Profil betrifft. Wenn Sie sich in einem Netzwerk mit Domänenauthentifizierung befinden, wird eine öffentliche Domäne erkannt. Dies ist falsch.

Das Update behebt ein Problem, das auftritt, wenn Sie Universal Print verwenden, um einen Drucker über seinen Standort hinzuzufügen. Wenn Sie die Struktur der Baumansicht durchsuchen, funktionieren die Baumknoten nicht so, wie Sie es erwarten.

Das Update behebt ein Problem, das Outlook betrifft. Es reagiert nicht mehr. Dies tritt auf, wenn Sie auf einem IPP-Drucker (Internet Printing Protocol) drucken, der eine langsame Reaktionszeit hat.

Das Update behebt einen Fehler, der auftritt, wenn Sie mit v4-Druckertreibern drucken.

Mit diesem Update werden die COSA-Profile (Country and Operator Settings Asset) für bestimmte Mobilfunkbetreiber auf den neuesten Stand gebracht.

Das Update behebt ein Problem, bei dem externe Verbindungen blockiert werden. Dies tritt auf, wenn Sie einen Kubernetes-Lastausgleichsdienst einrichten und die Sitzungsaffinität aktivieren.

Dieses Update behebt ein Problem mit dem Firewall-Konfigurationsdienstanbieter (CSP). Es verhindert die Synchronisierung eines Geräts.

Das Update behebt ein Problem, das sich auf Geräte auswirkt, auf denen Sie Windows Information Protection (WIP)-Richtlinien definiert und einen Proxy eingerichtet haben. Es tritt ein Anhaltefehler auf. Dies tritt auf Geräten auf, die Microsoft Defender Application Guard verwenden. In der Vergangenheit war WIP als Enterprise Data Protection (EDP) bekannt.

Das Update behebt ein Problem, das auftritt, nachdem Sie einen Push-Button-Reset durchgeführt haben. Sie können die Windows Hello-Gesichtserkennung nicht einrichten. Dies betrifft Geräte, auf denen Windows Enhanced Sign-in Security (ESS) aktiviert ist.

Das Update behebt ein Problem, das PowerShell-Versionen größer als 7.3.1 betrifft. Es kann Skripte blockieren und sie nicht im eingeschränkten Sprachmodus ausführen lassen. Dies tritt auf, wenn Sie eine WDAC-Richtlinie aktivieren.

Das Update behebt ein Problem, das die Einstellung "Taskleiste automatisch ausblenden" betrifft. Sie kann nicht mit der API SHAppBarMessage() festgelegt werden.

Mit dem Update wird die Leistung des Suchfelds verbessert.

Das Update behebt ein Problem, das robocopy betrifft. Der Schalter /efsraw verhindert, dass Daten korrekt kopiert werden.

Der neue Windows 11 Build 22621.2500 (KB5031455) steht ab sofort für alle Nutzer des Release Preview Kanals für Windows 11 Version 22H2 zur Aktualisierung bereit.Dabei startet jetzt wieder eine Änderung, die Microsoft als Neuerung markiert hat. Laut den Release-Notes startet eine Verbesserung des Suchfelds für Windows 11-Nutzer. Das Windows-Team überarbeitet die Optionen für das Such-Highlight-Gleam im Suchfeld (zu deutsch Suchhervorhebungen). Wenn das Feature ausgewählt ist, wird eine Bing.com-Seite für das tägliche Such-Highlight angezeigt. Microsoft testet die neue Option zunächst nur mit einer kleinen Gruppe von Nutzern, plant aber die Freigabe für alle in den kommenden Monaten zu starten.Alle weiteren Änderungen in dieser Vorschau des optionalen Updates betreffen allen Anschein nach nur Fehlerbehebungen sowie Anpassungen für diverse Länder. Dem wichtigsten Änderungen im Changelog haben wir übersetztundn am Ende dieses Beitrags angefügt.Da es sich bisher nur um ein optionales Update für das Insider Programm handelt, stehen die Informationen nicht in der Knowledge Base bereit. Stattdessen gibt es aber ein Changelog im Windows-Blog . Aufgeführt werden eine Handvoll Verbesserungen und Bugfixes. Wir haben die Neuerungen und Verbesserungen für beide Builds übersetzt und am Ende des Beitrags angefügt.Falls ihr bisher nicht im Insider Programm für Windows 11 mitmacht, könnt ihr jederzeit einsteigen. Das lohnt sich vorrangig, wenn man über den Beta- oder Release-Preview-Kanal bereits getestete Optionen erhält, denn die sind weniger fehleranfällig, und kann sie vor allen anderen nutzen.