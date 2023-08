Microsoft veröffentlicht optionale Windows 11-Updates für August

Microsoft hat turnusgemäß eine Reihe neuer Updates gestartet. Dazu gehört auch ein Windows 11-Update mit neuen Funktionen. Enthalten ist unter anderem ein neuer Effekt für das Suchfeld, sobald man über das Feld mit der Maus fährt.

Nicht-sicherheitsrelevantes Update

Highlights Windows 11

Neu! Dieses Update fügt dem Suchfeld ein neues Hoververhalten hinzu. Wenn Sie darauf zeigen, wird möglicherweise das Such-Flyoutfeld angezeigt. Sie können dieses Verhalten anpassen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste klicken. Wählen Sie dann Taskleisteneinstellungen aus, um die Suchfeldoberfläche zu ändern.

Diese Version fügt eine neue Richtlinie namens "Optionale Updates aktivieren" hinzu. Administratoren können damit die monatlichen, optionalen kumulativen Updates für kommerzielle Geräte konfigurieren. Sie können diese Richtlinie auch für die schrittweisen Controlled Feature Rollouts (CFR) verwenden.

Das Update behebt ein Problem, das das Suchsymbol betrifft. Wenn Sie es auswählen, wird die Such-App nicht geöffnet. Dieses Problem tritt auf, nachdem der Computer in den Ruhezustand versetzt wurde.

Das Update verbessert die Zuverlässigkeit der Suchanwendung.

Das Update behebt ein Problem, das die TAB-Taste betrifft. Die Verwendung dieser Taste zum Durchsuchen von Suchergebnissen erfordert zusätzliche Aktionen.

Das Update behebt ein Problem, das Narrator betrifft. Das Suchfeld auf der Taskleiste und die Suchmarkierungen innerhalb des Suchfelds werden nicht korrekt erkannt.

Das Update behebt ein Problem, das die Größe des Suchfelds betrifft. Seine Größe wird im Tablet-Haltungsmodus auf Microsoft Surface Pro- und Surface Book-Geräten verringert.

Version 21H2 bekommt zusätzlich:

Neu! Dieses Update verbessert die Erkennung Ihres Standorts durch Windows. Dadurch erhalten Sie bessere Wetter-, Nachrichten- und Verkehrsinformationen.

Weitere Neuerungen sind Versionsabhängig. Es handelt sich dabei um die Vorschau für den September-Patch-Day für Windows 11 Version 21H2 sowie für Windows 11 22H2 (KB5029351 und KB5029332). Das Windows-Team hatte vor einigen Tagen bereits die Vorschauversionen für die Updates veröffentlicht, daher kennen wir die Inhalte bereits gut.Diese nicht sicherheitsrelevanten Updates enthalten Qualitätsverbesserungen, Fehlerbehebungen und neue Optionen. Die Liste der Highlights für beide Windowsversionen haben wir übersetzt und am Ende dieses Beitrags angefügt.Microsoft hat mehrere neue Funktionen und Verbesserungen vorgestellt: Dazu gehört neben dem neuen Suchfeld-Flyout auch noch neue Richtlinien für Administratoren für optionale Updates sowie Änderungen beim Anpinnen von Anwendungen. Microsoft stellt zudem eine Reihe an wichtigen Fehlerbereinigungen bereit.Unter anderem wurde ein Problem mit der Druckfunktion behoben, sowie Probleme mit Remote-Sitzungen und BitLocker. Wer möchte, kann das Update ab sofort beziehen und von den Änderungen noch vor dem Patch-Day profitieren. Die optionalen Updates KB5029351 und KB5029332 sind sogenannte Vorschau-Updates oder optionale Updates. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst.Anders als bei den Updates zum Patch-Day werden die optionalen Aktualisierungen nur nach und nach freigegeben. Es kann also sein, dass man es nach dem Veröffentlichungs-Start bisher nicht über Windows Update angeboten bekommt. Dann hilft oftmals ein Neustart, um die neue Version auch über Windows Update beziehen zu können.