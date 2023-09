Letztes optionales Update für Windows 11 21H2 gestartet

Microsoft hat für Windows 11 Version 21H2 ein optionales, nicht sicherheitsrelevantes Update freigegeben. Es handelt sich um die Vorschau für das optionale Update Ende September und den Patch-Day Oktober. Mit diesem Update starten eine Reihe von Änderungen.

Neu! Mit diesem Update wird die Arbeit zur Erfüllung der Anforderungen von GB18030-2022 abgeschlossen. Es entfernt Zeichen für die Microsoft Wubi-Eingabe und die Microsoft Pinyin U-mode-Eingabe und ordnet sie neu zu. Sie können keine nicht unterstützten Zeichencodepunkte mehr eingeben. Alle erforderlichen Codepoints sind auf dem neuesten Stand.

Dieses Update behebt ein Problem, das das Kontosperrungsereignis 4625 betrifft. Das Format des Ereignisses ist im ForwardedEvents-Protokoll falsch. Dies tritt auf, wenn ein Kontoname im UPN-Format (User Principal Name) vorliegt.

Dieses Update betrifft das Key Distribution Center (KDC) und die Benutzersicherheitskennungen (SID). Das KDC liest jetzt die Benutzer-SID aus dem Subject Alternative Name (SAN) eines Zertifikats. Aus diesem Grund können MDM-Anbieter (Mobile Device Management) Offline-Vorlagen verwenden, um die Benutzer-SID auszufüllen. Weitere Informationen finden Sie unter KB5014754.

Dieses Update behebt ein Problem, das Microsoft Excel betrifft. Es reagiert nicht mehr, wenn Sie versuchen, eine Datei als PDF in Microsoft Outlook freizugeben.

Das Update behebt ein Problem, das mit Änderungen bei der Weiterleitung von Ereignissen zusammenhängt.

Das Update behebt ein Problem, das XPath-Abfragen für FileHash und andere binäre Felder betrifft. Es verhindert, dass sie mit Werten in Ereignisdatensätzen übereinstimmen.

Das Update behebt ein Problem, das sich auf eine Anwendungsvirtualisierungsumgebung (App-V) auswirkt. Kopiervorgänge innerhalb dieser Umgebung funktionieren nicht mehr. Dies tritt auf, nachdem Sie das Update vom April 2023 installiert haben.

Das Update behebt ein Problem, das das SCEP-Zertifikat (Simple Certificate Enrollment Protocol) betrifft. Das System meldet einige SCEP-Zertifikatsinstallationen als fehlgeschlagen. Stattdessen sollte das System sie als ausstehend melden.

Das Update behebt ein Problem, das Microsoft Print to PDF betrifft. Es verwendet die Metadaten für den Namen, mit dem Sie sich als Autor eines gedruckten PDFs anmelden. Es sollte stattdessen den Anzeigenamen verwenden.

Das Update behebt ein Problem, das einige USB-Drucker betrifft. Microsoft Defender hindert sie am Drucken.

Das Update behebt ein Problem, das die Windows Defender-Anwendungssteuerung (WDAC) betrifft. AppID-Tagging-Richtlinien können die Startzeit Ihres Geräts erheblich verlängern.

Dieses Update behebt ein Problem, das IMEPad betrifft. Es funktioniert nicht mehr. Dies tritt auf, wenn Sie benutzerdefinierte Zeichen (EUDC) eingeben.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Anwendungskompatibilität beeinträchtigt. Es steht im Zusammenhang mit Microsoft Defender für Endpoint.

Dieses Update behebt ein Problem, das Remote Apps betrifft. Die Anzeige einiger Elemente ist nicht korrekt ausgerichtet.

Das Update behebt ein Problem, das den Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC) betrifft. Er hat ein Handle-Leck. Dies führt dazu, dass dem System der Speicher ausgeht.

Das Update behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass Windows nicht mehr reagiert. Dies kann auftreten, wenn Sie Microsoft OneDrive-Dateien verwenden, die mit NTFS komprimiert sind.

Das Update behebt ein Problem, das ein Speicherleck im Benutzermodus verursachen kann. Es kann auftreten, wenn Sie CopyFile() oder MoveFile() aufrufen.

Das Update behebt ein Problem, das die externe Bindung betrifft. Es schlägt fehl. Dies tritt auf, nachdem Sie Windows-Updates vom Mai 2023 oder später installiert haben. Aus diesem Grund gibt es Probleme, die sich auf LDAP-Abfragen und Authentifizierung auswirken.

Das Update KB5030301 steht ab sofort für Windows 11-Nutzer zur Verfügung, die die initiale Veröffentlichung des Betriebssystems installiert haben, also nicht auf Version 22H2 gewechselt haben. Neu ist die Buildnummer 22000.2479.Es ist das letzte optionale Update für diese Windows 11 Version. Ab dem kommenden Monat wird Microsoft für diese Windows-Version die regulären monatlichen sicherheitsrelevante Updates einstellen . Support erhalten dann nur noch Anwender mit Business- und EDU-Editionen. Microsoft hat im Übrigen bereist angekündigt, dass es Zwangsupdates auf Windows 11 22H2 oder 23H2 geben wird.Wer möchte, kann das Update also ab sofort manuell installieren und von den Änderungen profitieren. Es handelt sich dabei um eine Aktualisierung mit einer langen Liste an Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Details dazu findet man ab sofort in der Knowledge Base. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags. Wir haben die Highlights für euch übersetzt.Das Update KB5030301 ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update, das zunächst über den Release Preview Kanal getestet wird. Nach diesem Test wird das optionale Update an alle Nutzer von Version 22H2 über die Windows Update-Funktion freigegeben. Das wird aller Voraussicht nach am 26. September der Fall sein. Der Patch-Day am 10. Oktober wird dann das letzte Update für alle Nutzer der Windows 11 Version 22H2 starten.Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Microsoft startet die Verteilung der optionalen Updates nicht wie bei den sicherheitsrelevanten Updates auf einen Schlag, daher muss man sich manches Mal noch gedulden, bevor man die Version angeboten bekommt. Optionale Updates werden über die Windows Update-Funktion mit angeboten, die Builds aus dem Release Preview Kanal dagegen nur über das Insider Programm.