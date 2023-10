Windows 11: System-Apps werden jetzt getrennt aufgelistet

Schon vor einigen Monaten hatte Microsoft System-Apps in Windows 11 mit einer Zusatz-Bezeichnung gekennzeichnet. Nun werden die Pro­gram­me in den Einstellungen getrennt aufgeführt. Im Gegensatz zu normalen Apps lassen sich System-Dienste nicht direkt entfernen.

System-Apps deinstallieren

Zusammenfassung Microsoft kennzeichnet System-Apps in Windows 11 mit Zusatz "System".

System-Apps werden getrennt von normalen Apps aufgeführt.

Mit Update KB5031455 wurden System-Apps von normalen Apps getrennt.

System-Apps werden unter "Systemkomponenten" aufgeführt, nicht unter "Apps".

Änderung macht App-Liste übersichtlicher und zeigt nur löschbare Programme.

Manche Anwendungen, Teile des "Windows Feature Experience Pack", nicht unter Systemkomponenten gelistet.

Seit Juli sind Windows 11-Apps, die sich normalerweise nicht deinstallieren lassen, mit dem Zusatz "System" ausgestattet. System-Programme werden bei der Installation mitgeliefert und sollten laut Microsoft nicht vom PC entfernt werden. Mit dem aktuellen Update KB5031455 haben die Redmonder eine weitere Änderung eingeführt, um die betroffenen Dienste von normalen Apps zu trennen.Bislang wurden im Untermenü Apps der Systemeinstellungen alle installierten Programme aufgeführt. Darunter befanden sich auch Anwendungen, die zum System gehören und nicht mithilfe eines Rechtsklicks gelöscht werden können. Hierbei handelt es sich um Apps wie "Hilfe anfordern", den "Microsoft Store", "Windows-Sicherheit" sowie die "Xbox Game Bar".Einem X-Nutzer ist aufgefallen, dass System-Apps jetzt nicht mehr im Untermenü Apps aufgelistet werden. Stattdessen gibt es Untermenü System jetzt einen Systemkomponenten genannten Unterpunkt. Hier werden nun alle in das System integrierte Dienste aufgeführt. Das hat den Vorteil, dass die bestehende App-Liste übersichtlicher wird und alle dort aufgeführten Programme tatsächlich entfernt werden können. Die Änderung wurde direkt in ein Update im RP-Kanal eingebaut.Obwohl System-Apps nicht über die Einstellungen entfernt werden können, gibt es andere Optionen, um die Programme zu deinstallieren. So ist es unter anderem mit winget und über die PowerShell möglich, die Dienste vom Rechner zu werfen.Wie Deskmodder anmerkt, tauchen manche Anwendungen nicht im Einstellungsmenü auf. So wird "Erste Schritte" zwar im Startmenü, aber nicht unter Systemkomponenten angezeigt. Das ist der Fall, da es sich bei den entsprechenden Programmen nicht um eigenständige Apps, sondern um Teile des "Windows Feature Experience Pack" handelt.