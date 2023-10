Windows 11: Tasks lassen sich jetzt per Rechtsklick auf Taskbar killen

Microsoft hat bei Windows 11 22H2 kürzlich ein interessantes und nützliches neues Feature eingeführt, mit dem sich in der Taskleiste angezeigte Tasks einfach über einen Rechtsklick beenden lassen. Gerade Entwickler profitieren von dieser neuen Option.

Microsoft-Mitarbeiterin weist auf nützliche Neuerung hin

Funktion muss manuell aktiviert werden

Die Microsoft-Mitarbeiterin Jen Gentleman hat auf X/Twitter auf eine in Windows 11 22H2 eingeführte neue Bedienoption hingewiesen. Wer ein laufendes Programm beenden möchte, kann dies in der neuesten regulären Ausgabe von Windows 11 jetzt einfach über die Taskleiste tun.Dazu muss man lediglich das Symbol der jeweiligen Anwendung in der Taskleiste mit der rechten Maustaste anklicken, um so das Kontextmenü zu öffnen. Dort findet sich dann eine Schaltfläche zum Beenden des Tasks, wenn man die entsprechende Option in den Entwicklereinstellungen von Windows aktiviert hat.Dieser Schritt ist nämlich Voraussetzung. Damit das Ganze funktioniert, muss man also in den Einstellungen von Windows im Bereich "System" und dessen Unterbereich "für Entwickler" die Option "Task Beenden" einschalten. Das neue Feature ist also vor allem für Entwickler gedacht, die oft mit Programmen hantieren, die kein richtiges Programmfenster haben.Bisher muss man immer den Umweg über den Task-Manager gehen, wenn man einen laufenden Task beenden möchte. Damit der von Gentleman beschriebene neue Windows-Kniff auch wirklich in den Einstellungen für Entwickler eingeschaltet werden kann, wird das sogenannte September Configuration Update für Windows 11 22H2 benötigt.Da das September Configuration Update wie so oft in Wellen verbreitet wird, empfiehlt Gentleman, in den Einstellungen von Windows Update die Option zum schnellen Bezug aller Updates direkt ab Verfügbarkeit zu aktivieren. Microsoft hat mit dem Update auch noch einige andere Änderungen und Neuerungen eingeführt, zu denen das Unternehmen auf den Support-Seiten mehr Informationen bereitstellt