Windows Copilot: Fenster wird flexibler und später wohl auch "modular"

Microsoft setzt immer stärker auf das Thema KI, man muss auch kein großer Kenner des Unternehmens sein, um das zu erkennen. In Windows 11 betrifft die KI-Integration vor allem den so genannten Copilot, dieser ist seit kurzem erhältlich - und soll auch besser werden.

Microsoft

Copilot noch nicht EU-tauglich

Microsoft Copilot - KI-Assistent für Windows 11 im Video vorgestellt

Entkoppeln kommt wohl

Zusammenfassung Microsoft setzt verstärkt auf KI, insbesondere in Windows 11

Wichtige Neuerung in Windows 11 Version 23H2 ist der KI-Helfer Copilot

Copilot ist in der EU aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht allgemein verfügbar

Aktuell bietet Copilot ähnliche Funktionen wie Chatbot ChatGPT und Bildgenerierung Dall-E

Das Interface des Copilots wird verbessert, um die Größe anpassen zu können

Erste Nutzer können die Änderungen in Preview-Builds testen

Zukünftig könnte Copilot als eigenständiges Fenster auf dem Desktop nutzbar sein.

Der Windows Copilot ist die sicherlich wichtigste Neuerung von Windows 11 Version 23H2, allerdings muss man in der EU ein ziemlich großes Aber anfügen. Denn der KI-Helfer für das Microsoft-Betriebssystem ist in der Europäischen Union aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht für die Allgemeinheit verfügbar, der Redmonder Konzern will und muss das aber früher oder später lösen.Allerdings muss man hier anmerken, dass der Copilot zwar einige Verzahnungen mit Windows 11 beherrscht, letztendlich aber ehrlich gesagt nicht schrecklich viel mehr bietet als der Chatbot ChatGPT und die Bildgenerierung Dall-E das über den Browser bzw. die Suchmaschine Bing . Auch das Interface ist derzeit suboptimal: Denn wenn man den Copilot-Button betätigt, öffnet sich rechts ein schmales Fenster, in dem die Interaktion mit der Anwendung erfolgt.Die anderen Fenster links davon werden zusammengeschoben, anpassen kann man dessen Größe aber nicht. Doch wie Windows Latest schreibt, ist das geplant und wird auch bereits in ersten Preview-Builds getestet. Microsoft hat diese Änderung noch nicht offiziell angekündigt, erste Insider können sie aber offenbar schon ausprobieren. Bei welchen Anwendern bzw. Builds das bereits möglich ist, schreibt die Seite nicht, es ist deshalb anzunehmen, dass es sich um zufällig ausgewählte Nutzer handelt.Konkret bedeutet das, dass sich das Fenster per Maus auf die gewünschte Größe ziehen lässt. Das ist sicherlich dann praktisch, wenn man längere Texte im Copilot-Fenster erhält und diese lesen will. Es ist sicherlich keine allzu wilde Spekulation, wenn man annimmt, dass der Copilot später auch noch modular sein wird, also sich als eigenständiges Fenster auf dem Desktop nutzen lässt.