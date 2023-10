Microsoft

Aufgefallen ist das dem Online-Magazin Windows Latest . Wie es dort heißt, hat Microsoft schon länger daran gearbeitet, den Copilot an die Regelungen in der EU anzupassen und Änderungen einzuarbeiten.Die Änderungen wurden bereits in einer älteren Vorschau-Version für Windows 11 bemerkt, aber die Bedeutung derselben wurde erst mit der Veröffentlichung von Microsofts Copilot AI deutlicher, die in einigen europäischen Ländern aufgrund strenger Datenschutzbestimmungen nicht verfügbar ist.Dass Microsoft dabei nicht einfach ein Update für alle Länder herausgegeben kann, wurde bereits im August in einem Blog-Beitrag deutlich. Damals hieß es, dass Windows im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nun die Zustimmung des Nutzers benötigt, um Daten zwischen Windows und anderen Microsoft-Diensten auszutauschen."Ohne die Zustimmung zur Freigabe von Daten zwischen Windows und anderen angemeldeten Microsoft-Diensten sind einige Funktionen in Windows möglicherweise nicht verfügbar, z. B. bestimmte Arten von Dateiempfehlungen unter "Empfohlen" im Startmenü", hieß es in der Erläuterung in dem Blog-Beitrag.Der Copilot wird zwar nicht explizit erwähnt, soll aber laut Windows Latest der Anlass der Änderung sein - zumal diese Änderung tatsächlich auch nur von Nutzern außerhalb der USA zu sehen ist. Microsoft wies außerdem darauf hin, dass bestimmte Windows-Funktionen nicht mehr verfügbar sein könnten, wenn Nutzer im EWR diese Zustimmung verweigern.Die Zustimmung zur Weitergabe von Daten in Europa scheint ein laufender Prozess zu sein, der noch nicht abgeschlossen ist. Sie hat noch nicht alle Nutzer in der Region erreicht, da es sich noch um einen eingeschränkten Test im Insider-Programm handelt.Microsoft hat allerdings bislang noch recht wenig über Änderungen am Datenschutz für den Einsatz von KI mitgeteilt. Das Team arbeitet jedoch aktiv an einer Version von Copilot, die den EU-Gesetzen entspricht, sodass auch europäische Windows 11-Nutzer bald Zugang zu dem vielversprechenden KI-Assistenten haben werden.