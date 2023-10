In den letzten Wochen gab es einige Einblicke in das, was Copilot in Windows und Microsoft 365 verbessern wird. Jetzt startet Copilot in OneDrive - und bringt damit den Cloud-Speicher für Business-Accounts ordentlich voran.

Start zunächst für Business-OneDrive

Weitere Neuerungen bis zum Ende des Jahres

OneDrive - Zugang zu Microsofts Cloud-Speicher

Im Rahmen eines speziellen Events hat Microsoft neue Funktionen und Verbesserungen für OneDrive vorgestellt. Ein Teil der vorgestellten Neuerungen sind für Geschäftskunden ab sofort verfügbar. Wer sich neu einloggt, wird die neue Startseite und eine Reihe neuer Funktion ausprobieren können.Ein Teil der Neuerungen war schon bekannt, unter anderem von Ankündigung im Mai dieses Jahres . Nun wurde nur noch einmal alles gebündelt präsentiert - große Überraschungen gab es dementsprechend nicht. Microsoft hat die Web-Ansicht von OneDrive umgekrempelt und mithilfe von einer Reihe voreingestellten Filtern und Vorschau-Optionen mit erweiterten Information-Tafeln ergänzt.Den Anfang macht die neue OneDrive-Home-Ansicht. Diese neue Startseite verbessert die Übersicht über Datei-Formate, zuletzt genutzte und mit anderen Nutzern geteilte Dateien, uvm.Microsoft arbeitet hierbei mit KI-Unterstützung. Der neue "Für Sie"-Bereich oben auf der OneDrive-Startseite zeigt KI-gestützte Dateiempfehlungen an, beispielsweise basierend auf Nutzergewohnheiten oder auf Kalendereinträgen.Dazu starten viele kleine Verbesserungen, wie ergänzende Informationen zu Dateien, bunte Ordner zum besseren Organisieren und eine Personen-Ansicht, mit der man alle Daten aufrufen kann, die man mit einer bestimmten Person teilt. Zur besseren Organisieren starten außerdem Favoriten, eine Meetings-Ansicht, Shortcuts und vereinfache Teilen-Optionen.Die Ansichten und Filter werden logischer: Die "Freigegeben-Ansicht" zeigt nun jede Datei, die mit anderen geteilt wurde, unabhängig davon, wie sie geteilt wurde oder wer sie geteilt hat.Zudem hat Microsoft noch Funktionen vorgestellt, die nicht sofort starten, aber vermutlich noch in diesem Jahr verfügbar sein werden. Dazu gehören Vorlagen für die schnelle Erstellung neuer Dateien (ab Sommer 2024), Weiterleitungen an andere Apps zum Öffnen von bestimmten Dateitypen (ab Ende 2023) und das neue OneDrive in Teams , wobei die bisherige Dateien-App von der OneDrive-App ersetzt wird (ab Dezember 2023).Ähnlich wird es auch bei Outlook sein. Vermutlich ab Dezember 2023 startet die OneDrive-App in der Outlook-Ansicht, damit man Dateien schnell finden kann, ohne Outlook zu verlassen. Erweiterte Offline-Unterstützung wird erst im kommenden Jahr starten. Schon vor ein paar Tagen gab es dazu neue Informationen Microsoft erweitert dazu die Synchronisierung und bietet die Auswahl, ob alle Dateien lokal direkt von OneDrive für Web im Browser verfügbar sein sollen. Einmal ausgewählt, besteht dauerhaft Offline-Zugriff auf diese Dateien. Der Offline-Modus wird auch die Option beinhalten, dass Dateien offline bearbeitet werden können. Alle Änderungen werden automatisch wieder mit OneDrive synchronisiert, sobald eine Internetverbindung wiederhergestellt ist.Um die Übersicht zu behalten, wann welches Feature in die breite Verteilung geht, wird Microsoft die Roadmap von MS365 nach und nach ergänzen. Dort kann man auf dem Laufenden bleiben. Microsoft gibt zudem Administratoren Tipps in der Techcommunity (verfügbar nach Login), unter anderem zu Dateifreigaben, Rechteänderungen und vielem mehr.