Microsoft Copilot: Der KI-Begleiter für Windows 11 steht vor dem Start

Microsoft hat heute sein Surface- und KI-Event abgehalten. Dabei wurde auch die Veröffentlichung von Windows 11 Version 23H2 bekannt gegeben. Das zweite wichtige Software-Thema war der Copilot, der zum essenziellen Teil von Windows 11 bzw. Microsoft 365 werden soll.

Microsoft

Windows Copilot

Microsoft Copilot - KI-Assistent für Windows 11 im Video vorgestellt

KI-Helfer für den Windows-Alltag

Microsoft 365 Chat im Video: So hilft der KI-Assistent bei der Arbeit

Microsoft 365 Copilot

Die wichtigsten Neuheiten im Überblick

Zusammenfassung Microsoft kündigt Windows 11 Version 23H2 und KI-Assistenten Copilot an

Copilot soll essenzieller Teil von Windows 11 und Microsoft 365 werden

Start von Copilot zunächst nur auf dem US-Markt, Rollout in anderen Regionen unklar

Copilot unterstützt Nutzer bei alltäglichen Tätigkeiten und interagiert mit Apps

Copilot wird als Suite betrachtet, die mit verschiedenen Microsoft-Produkten integriert ist

Business-Copilot ab 1. November für ausgewählte Microsoft 365-Abonnenten verfügbar

Berechtigte Unternehmen zahlen monatlich 30 Dollar pro Nutzer für Business-Copilot

Beim Copilot handelt es sich um einen KI-Assistenten, den der Redmonder Konzern in letzter Zeit so pusht wie kaum eine andere Lösung. Allerdings werden sich Otto und Else Normalnutzer noch eine Weile gedulden müssen, bis sie ihren PC Copilot-unterstützt nutzen können - wenn sie das jemals tatsächlich machen werden.Denn der Windows Copilot, also die Endkundenvariante des neuen KI-Assistenten, startet zwar gemeinsam mit Version 23H2 für Windows 11, allerdings gilt das zunächst nur für den Heimatmarkt von Microsoft. Unklar ist auch, ob er von Anfang an für alle (also auch in den USA) verfügbar sein wird - denn bislang hat sich das Unternehmen bei seinen KI-Diensten stets für einen gestaffelten Rollout entschieden. In der deutschen Pressemitteilung zum Thema steht zwar, dass das "neue Copilot-Erlebnis in den kommenden Wochen und Monaten eingeführt" wird - ob das aber auch für Europa bzw. Deutschland gilt, ist unklar.Funktionell soll der Copilot die Nutzer bei allen nur erdenklichen alltäglichen Tätigkeiten unterstützen, darunter der Musikauswahl, bei Features des Betriebssystems und natürlich diversen ChatGPT-basierten Funktionalitäten, die man bereits vom Bing-Chat her kennt. Auch Bilder lassen sich (per Dall-E) auf diese Weise generieren.Auf dem heutigen Event war sich Satya Nadella zumindest sicher, mit dem Copilot einen regelrechten Game-Changer zu bekommen: "Wir glauben, dass Copilot unsere Beziehung zur Technologie grundlegend verändern wird." Microsoft zeigte auch mehrere neue Funktionen und auch, wie die Funktionen diverse Nutzer-Informationen wie Kontakte, Kalender und ähnliches "zusammensucht", um beispielsweise eine Mail zu verfassen.Der Copilot, der über ein eigenes Symbol gestartet und in einer seitlichen Leiste ausgeführt wird, ist im Grunde auch nicht nur ein einziges Programm. Man sollte ihn eher als Suite sehen, da er auch mit Apps wie Paint, Fotos, Snipping Tool etc. zusammenspielt.Immerhin: Künftig soll es nur noch eine einheitliche Version geben, und zwar einen einzigen Copilot für Office 365, Windows, den Edge-Browser und Bing. Halt, stopp, so einfach ist es nicht, denn parallel dazu gibt es den (kostenpflichtigen) Business-Copilot Microsoft 365-Abonnenten.Der Business-Copilot wird indes ab dem 1. November für Microsoft 365-Abonnenten verfügbar sein, zunächst allerdings nur für eine sprichwörtliche Handvoll davon. Denn anfangs wird die Anwendung nur für bestimmte Business- und Enterprise-Pläne von Microsoft bereitstehen. Dazu kommt, dass die berechtigten Unternehmen den Copilot extra bezahlen, und zwar monatlich 30 Dollar - pro Nutzer wohlgemerkt.