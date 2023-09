Copilot, Explorer uvm: Windows 11-Vorschau mit neuen Funktionen

Nach der ganzen Verwirrung rund um dem Starttermin von Windows 11 23H2 und den angekündigten neuen Funktionen hat Microsoft jetzt eine neue Preview veröffentlicht. Das Update für Windows 11 22H2 enthält bereits Copilot, den neuen Explorer und mehr.

Neuer Build mit angekündigten Neuerungen

Mehr zum Update kommende Woche

Tipp für schnelle Installation

Wenn Sie die Option zum Abrufen der neuesten verfügbaren Updates über Einstellungen > Windows Update VOR der Installation von Build 22621.2361 aktiviert haben, wird gleichzeitig mit der Installation von Build 22621.2361 in einem einzigen Neustart auch das Windows-Konfigurationsupdate (KB5030509) installiert.

Beachten Sie, dass nur das Update für Build 22621.2361 während der Installation auf der Windows Update-Einstellungsseite angezeigt wird. Nach dem Neustart wird jedoch das Windows-Konfigurationsupdate in Ihrem Update-Verlauf angezeigt. Mit diesem Windows-Konfigurationsupdate aktivieren wir neue Funktionen über die CFR-Technologie (Controlled Feature Rollout).

Sollten Sie Build 22621.2361 installieren, ohne den Schalter für den Erhalt der neuesten Updates zu aktivieren, können Sie ihn einfach einschalten, und das Windows-Konfigurationsupdate (KB5030509) wird auf Ihren PC heruntergeladen, wo Sie zum Neustart aufgefordert werden. Wenn Sie Build 22621.2361 installieren und den Schalter nicht betätigen, werden die neuen Funktionen nach und nach auf Ihr Gerät übertragen.

Die wichtigsten Neuheiten im Überblick

Microsoft hat einen neuen Windows 11 22H2-Build im Release-Preview-Kanal für Mitglieder des Windows-Insider-Programms veröffentlicht. Die neue Build-Nummer lautet 22621.2361 (KB5030310).Dieses Update enthält eine Reihe neuer Funktionen, die das Unternehmen Anfang der Woche angekündigt hatte und die Teil des großen Windows 11-Updates sein werden. Diese Neuerungen werden laut Microsoft ab Dienstag, den 26. September, veröffentlicht. Die Windows Version 23H2 kommt allerdings als eigenständiges Update erst im Oktober.Zu diesen Funktionen gehören eine Vorschau auf Copilot in Windows und den neuen Datei-Explorer sowie, wie Microsoft sagt, "neue Erfahrungen beim Verfassen von Texten, Sprachzugriff und neue natürliche Stimmen in Narrator und Windows Backup".Einige der Funktionen werden zum Start nicht allgemein verfügbar sein, es ist ein gestaffelter Rollout, der sich für deutsche Nutzer noch hinziehen könnte. Microsoft fügte nun in einem Blog-Beitrag hinzu , dass eine vollständige Liste der neuen Funktionen von Windows 11 22H2 am 26. September veröffentlicht wird. Außerdem gibt es vom Windows-Team noch einen Tipp für alle Nutzer, die die Neuerungen früh ausprobieren wollen: