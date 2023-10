Intel: Windows 12 soll die PC-Verkäufe endlich wieder ankurbeln

Windows-Refresh im nächsten Jahr

Keine Stellungnahme von Microsoft

Das meldet das Online-Magazin PC Gamer und bezieht sich dabei auf den Auftritt von Intel-CFO David Zinsner bei einer Analystenkonferenz der Citi im September. Dort hatte Zinsner das Windows-Refresh im nächsten Jahr angedeutet.Laut Zinsner sei der Start der nächsten Windows-Version "ein guter Zeitpunkt für Verbraucher, ihre PCs aufgrund einer neuen Version von Windows aufzurüsten". Das neue Betriebssystem sieht er als Anstoß für den Hardware-Neukauf."Wir glauben, dass 2024 ein ziemlich gutes Jahr für Kunden sein wird, insbesondere wegen der Windows-Aktualisierung", so Zinsner. "Wir sind immer noch der Meinung, dass die Installationsbasis ziemlich alt ist und eine Auffrischung benötigt. Wir denken, dass das nächste Jahr angesichts des Windows-Katalysators der Beginn dafür sein könnte."Das Intel dabei so früh über noch nicht angekündigte Windows-Updates spricht, ist nichts ungewöhnliches. Anfang des Jahres hatte man bereits deutliche Hinweise auf Windows 12 in internen Intel-Dokumenten entdeckt, die vorab durchgesickert waren. Diesen Berichten zufolge bereitet Intel seine Meteor-Lake-Desktop-Plattform für die nächste Generation von Windows vor, die wahrscheinlich Windows 12 heißen wird.Intel hat bisher nur die Meteor Lake-Mobilchips angekündigt, die ab Dezember mit einem dedizierten KI-Coprozessor auf den Markt kommen. Von der Desktop-Variante war noch nichts in Ankündigungen zu hören.Meteor Lake ist Intels erste CPU mit verschiedenen Chiplets für jede Komponente und die erste auf dem Intel-4-Prozessknoten. Die Hinzufügung eines KI-Coprozessors könnte angesichts von Microsofts Vorstoß für KI-Funktionen in Windows wichtig sein.Microsoft hat bislang noch keine Pläne für Windows 12 bekannt gegeben. Aber es gibt klare Anzeichen dafür, dass das Unternehmen zukünftige Windows-Versionen mit weiteren KI-Funktionen ausstatten will. Neueste Gerüchte besagen zudem, dass Windows 12 als Abo-Modell oder auch als Cloud-PC für Verbraucher starten könnte.