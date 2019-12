Intel Treiberaktualisierungs-Software - Treiber-Updates finden

Neue Treiber finden

Automatische Suche

Wer die Treiber seiner Intel-Hardware stets auf dem neuesten Stand halten möchte, kann dies mit der offiziellen Treiberaktualisierungs-Software 19.12.50.5 besonders einfach tun. Das Tool sucht vollautomatisch nach den passenden Dateien und lädt diese herunter. Aber auch die manuelle Suche nach neuen Treibern ist jederzeit möglich.Nach dem Start der Software können Sie einen manuellen Scan durchführen. Hierbei werden noch keine Änderungen am Computer vorgenommen. Im Anschluss listet die Software alle verfügbaren Treiber-Updates für Intel-Hardware auf und bietet diese zum direkten Download an. Zu den unterstützten Produkten zählen Grafikkarten, Chipsätze, Mainboards, drahtlose Netzwerke, Intel NUCs und Intel Sticks.Alternativ kann die Software auch gezielt nach passenden Treibern für bestimmte Hardware suchen. Hierzu geben Sie einfach im Bereich "Manuell suchen" die Produktreihe, den Produktnamen und das benötigte Betriebssystem an und können dann die Suche starten. Über den Download-Verlauf sehen Sie jederzeit, welche Updates Sie in der Vergangenheit bereits heruntergeladen haben.Nach der Installation läuft die Intel Treiberaktualisierungs-Software im System-Tray von Windows und sucht standardmäßig einmal pro Woche nach neuen Treiberversionen. Wird ein Update gefunden, werden Sie über dieses informiert, sodass Sie es herunterladen und einspielen können. Alternativ kann die Häufigkeit der automatischen Prüfung über die Programmeinstellungen auch täglich, monatlich oder gar nicht durchgeführt werden.Die Intel Treiberaktualisierungs-Software läuft unter Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 sowie Windows 10. Die standardmäßig englische Benutzeroberfläche kann in den Einstellungen auch auf Deutsch geändert werden. Welche Neuerungen es in der aktuellen Version gibt, entnehmen Sie dem Changelog