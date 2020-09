Intel PROSet/Wireless Software Download - WLAN-Treiber

Intel WLAN-Treiber Download & Installation

Intel Wi-Fi-Treiber - Geeignete Hardware

Alternative Installation mit Assistenz-Tool

Mit dem Download der Windows 10 Wi-Fi Drivers for Intel Wireless Adapters aktualisieren Sie die WLAN-Treiber Ihrer Intel-Hardware auf die aktuellste Version.Durch die Installation der neuesten Treiber stellen Sie sicher, dass kabellose Verbindungen zum Internet oder in lokale Netze möglichst fehlerfrei und mit optimaler Performance funk­tionieren. Derzeit sind die Treiber in der Version 21.120 verfügbar.Die hier zum Download angebotenen WLAN-Treiber sind ausschließlich für Windows 10 geeignet und unterstützen sowohl die 32-Bit- als auch die 64-Bit-Version des Betriebssystems. Achten Sie beim Download bitte darauf, die für Ihr System passende Version herunterzuladen.Die Installation der Treiber ist denkbar einfach: Nach dem Download starten Sie die herunter­ge­la­dene Datei und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Zu beachten gilt, dass im neuesten Treiberpaket nicht immer für jede Hardware neue Treiberversionen enthalten sind. Ist auf dem PC bereits eine identische Treiberversion installiert, sollte im Normalfall kein Update durchgeführt werden. Im Download ist auch die Intel PROSet/Wireless Software enthalten. Nach der Installation ist ein Neustart des Systems empfehlenswert.Die "Windows 10 Wi-Fi Drivers for Intel Wire­less Adapters" sind für die folgenden Intel-Produkte geeignet: Intel Dual Band Wireless-AC 3165, Intel Dual Band Wireless-AC 3168, Intel Dual Band Wireless-AC 7265, Intel Dual Band Wireless-AC 8260, Intel Dual Band Wireless-AC 8265, Intel Dual Band Wireless-AC 8265 Desktop Kit, Intel Dual Band Wireless-N 7265, Intel Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit, Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+), Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig+), Intel Wireless-AC 9260, Intel Wireless-AC 9461, Intel Wireless-AC 9462, Intel Wireless-AC 9560 und Intel Wireless-N 7265.Zwar ist die Installation über das angebotene Paket schnell erledigt, dennoch bietet Intel als Alternative zudem den Treiber- und Support-Assistent für eine vereinfachte Suche und Installation passender Treiber für Ihr System an. Mit dem Tool lassen sich auch noch weitere Treiber und Softwareprodukte von Intel auf den neuesten Stand bringen.