Intel Arc und Iris Xe Download - Windows-Grafiktreiber

Mit dem Intel Arc und Iris Xe-Download bringen Sie die Treiber Ihrer unterstützten Grafikkarten und -prozessoren auf den neuesten Stand.Durch die Installation der aktuellen Grafiktreiber stellen Siefür Ihr System sicher und erhalten diein Spielen und anderen grafikintensiven Anwendungen. Derzeit sind die Intel Arc und Iris Xe-Treiber in der Version 31.0.101.4952 verfügbar.Die aktuelle Version bringt Unterstützung für die Spiele The Talos Principle 2, Robocop: Rogue City, Star Ocean II R, Call of Duty: Modern Warfare 3 und Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Außerdem gibt es Optimierungen für zahlreiche weitere Titel. Für weitere Details lohnt sich ein Blick in den aktuellen Changelog.Die Intel Arc und Iris Xe-Treiber eignen sich für die Prozessoren der 11., 12. 13 und 14. Generation sowie für dedizierte Grafikkarten der Intel Iris Xe-Familie (DG1) und die Intel Arc-Produktfamilie (Alchemist). Eine vollständige Übersicht der unterstützten Hardware finden Sie ebenfalls im verlinkten Changelog. Als Betriebssystem wird entweder Windows 10 (ab 20H2) oder Windows 11 vorausgesetzt (jeweils nur 64-Bit).Um die Installation der neuesten Treiber zu starten, führen Sie die heruntergeladene EXE-Datei aus und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Ältere, bereits vorhandene Treiber werden dabei automatisch aktualisiert.Zusätzlich zu den Treibern sind in dem Paket noch. Dazu zählen die Intel Media SDK Runtime, der Vulkan 3 Runtime Installer, der Intel Arc Control Installer und der Intel Driver Support Assistant Von Intel gibt es außerdem noch auf der universellen Windows Plattform (UWP) basierende DCH-Grafiktreiber . Die neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte von Nvidia und AMD finden Sie natürlich ebenfalls bei uns.