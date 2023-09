Microsoft vor Gericht: Für Apple ist Bing nur "Druckmittel" gegen Google

Google ist die Standard-Suchmaschine auf iPhones , eine mächtige Position. Microsoft versucht seit Jahren, Apple vom Wechsel auf Bing zu überzeugen. Es gab Gespräche, wie ein Manager schildert, aber wohl nur mit dem Hintergedanken, Druck ausüben zu können.

Apple redet zwar, meint es laut Microsoft aber nicht ernst

Es ist immer wieder interessant, was Gerichtsverfahren zutage fördern können. Während des Kartellverfahrens der US-Regierung gegen Google hat Mikhail Parakhin, Leiter des Bereichs Werbung und Webdienste bei Microsoft, über die schwierige Dreiecks-Beziehung zwischen Google , Apple und Bing gesprochen.Wie Parakhin laut Bloomberg ( Paywall ) schildert, ist Microsoft seit Jahren sehr darum bemüht, Apple die eigenen Suchmaschine Bing als Standard für iOS-Geräte schmackhaft zu machen. "Apple verdient mehr Geld mit Bing als Bing selbst", so der Microsoft-Manager bei der Verhandlung in Washington. "Wir versuchen ständig, Apple davon zu überzeugen, unsere Suchmaschine zu nutzen."Demnach hätten die beiden Konzerne zuletzt im Jahr 2021 über einen "potenziellen Wechsel" der Standard-Suchmaschine auf Bing gesprochen, ohne jedoch eine Einigung zu erzielen. Parakhin erhebt jetzt vor Gericht die Anschuldigung, dass Apple den Wechsel zu Bing nie ernsthaft in Erwägung gezogen hatte. Die Gespräche mit Microsoft seien für Apple nur ein "Druckmittel" in den Verhandlungen mit Google.Seit 2003 ist Google die Standard-Such­ma­schine bei Apple. Dafür erhält der Konzern einen Anteil an den Werbeeinnahmen, die durch Suchanfragen auf seinen Geräten erzielt werden. Die beiden Unternehmen machen keine Angaben zum Umfang des Deals, laut dem US-Justizministerium bringt dieser Apple bis zu 7 Milliarden US-Dollar im Jahr ein.Ob solche Verträge und andere dieser Art gegen das Wettbewerbsrecht in den USA verstoßen, ist jetzt Gegenstand des Gerichtsverfahrens gegen Google. Jüngst hatte ein Apple-Manager in dem Verfahren ausgesagt , dass sein Unternehmen keine Alternative zur Google-Suche sieht.