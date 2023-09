Google ist für seine Fähigkeit berühmt-berüchtigt, Produkte zu starten und dann das Interesse an der Weiterentwicklung zu verlieren. So geschehen jetzt mit der eigenen Podcast-App. Die wird ersatzlos gestrichen, um Platz für YouTube Music zu machen.

Die starke Tendenz von Google, Produkte zu verwerfen, ist Gegenstand vieler Diskussionen und Spekulationen. Einer der Gründe für den Tod vieler Projekte scheint aber klar: Oft arbeiten unterschiedliche Teile des Konzerns an ähnlichen Produkten, die dann in Konkurrenz zueinander stehen. So geschehen jetzt bei Google Podcasts, das zugunsten von YouTube Music im nächsten Jahr eingestellt wird.Google hatte seine eigene Podcast-App im Jahr 2018 gestartet, konnte aber im Konkurrenzkampf mit anderen Anbietern und vor allem auch den eigenen Produkten nur sehr wenig Marktanteil gewinnen. Ferner hat das Unternehmen jüngst seinen Fokus darauf verlegt, neue Podcast-Funktionen in YouTube Music zu integrieren und die App vernachlässigt.Wie man es mit Blick auf den Abschied anderer Dienste vermuten konnte, erfolgt jetzt endgültig die Ankündigung vom Ende von Google Podcasts. Wie das Unternehmen in einem Blogpost mitteilt, wird die App im Jahr 2024 eingestellt. Bisherige Nutzer will man im besten Fall für den Umzug auf YouTube Music begeistern, dafür werden entsprechende Tools bereitgestellt. Dafür will der Konzern aber erst einmal "Feedback" sammeln.Aktuell sind Podcasts in Youtube Music bisher nicht in allen Ländern verfügbar. Auch hier macht Google erste Angaben zum Zeitplan: "Wir planen, Podcasts auf YouTube Music noch vor Ende des Jahres weltweit verfügbar zu machen", so das Unternehmen. Man darf gespannt sein, ob Podcasts unter Android damit wirklich endgültig ein offizielles Zuhause finden.