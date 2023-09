Google stellt Basic HTML-Version von Gmail ein, Einfachheit ade

Google wird die Basic-HTML-Version seines Gmail-Dienstes im Januar 2024 einstellen. Das hat das Unternehmen jetzt überraschend angekündigt. Die verbliebenen Nutzer laufen jetzt Sturm gegen diese Entscheidung.

Nach zehn Jahren droht die Abschaltung

Auf HTML-Ansicht umschalten:

Um Google Mail in der HTML-Ansicht zu laden, besucht man https://mail.google.com/?ui=html

Man landet auf der Einstellungsseite, die nachfragt, ob man wirklich die HTML-Ansicht oder die moderne Ansicht nutzen möchte

Auf HTML-Ansicht klicken - fertig

Zusammenfassung Google stellt Basic-HTML-Version von Gmail im Januar 2024 ein

Entscheidung stößt auf Kritik bei verbliebenen Nutzern

Basic-HTML-Version weniger ressourcenintensiv, nützlich bei langsamen Verbindungen

Nutzer mit Sehbeeinträchtigungen betroffen, da sie diese Ansicht nutzen

Google hat bereits begonnen, Nutzer per E-Mail zu informieren

Abschaltung könnte Probleme auf älteren PCs verursachen

Aktuell ist die Basic-HTML-Version noch aktivierbar und nutzbar.

Google hat vor gut zehn Jahren die aktuelle Ansicht vom Gmail im Web vorgestellt und damit die alte HTML-basierte Version abgelöst. Nun geht es ebendieser an den Kragen. Wie das Online-Magazin The Register schreibt, wird Google die Option, Gmail in der Basic-HTML-Version zu nutzen, abschaffen.Der Abschalttermin ist auf Januar 2024 gesetzt, es bleiben also nur noch wenige Wochen Zeit. Es ist unklar, wann Google die Entscheidung getroffen hat, die Unterstützung von der HTML-Ansicht einzustellen. Es gibt lediglich einen Hinweis auf den Support-Webseiten des Angebots The Register hat bei Google gefragt, wann die Entscheidung, die Basic HTML-Version nicht weiterzuführen, getroffen wurde und warum.Ein Sprecher schickte folgende Erklärung: "Die Gmail Basic HTML-Ansichten sind frühere Versionen von Gmail, die vor mehr als 10 Jahren durch ihre modernen Nachfolger ersetzt wurden und nicht die volle Funktionalität von Gmail enthalten." Mittlerweile scheint Google auch damit begonnen zu haben, Nutzer darüber per E-Mail zu informieren: Die E-Mail, die an einige Nutzer geschickt wurde, erklärt:"Wir schreiben Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass die einfache HTML-Ansicht von Google Mail für das Desktop-Web und das mobile Web ab Anfang Januar 2024 deaktiviert werden wird. Bei den einfachen HTML-Ansichten von Google Mail handelt es sich um frühere Versionen von Google Mail, die vor mehr als 10 Jahren durch ihre modernen Nachfolger ersetzt wurden und nicht den vollen Funktionsumfang von Google Mail bieten."Aktuell lässt sich die Version aber noch aktivieren und nutzen. Falls ihr es einmal ausprobieren möchtet:Google deutet an, dass der Verzicht auf die "volle Funktionalität von Google Mail" der Sinn des Basic HTML-Angebots ist.Ein triftiger Grund, warum es diese Option aber bisher weiterhin gibt, sind extrem langsame Verbindungen und alte Webbrowser, da die einfache HTML-Version viel weniger ressourcenintensiv ist. Zudem melden sich nun von der Einstellung betroffene Nutzer, die die Ansicht aufgrund von Seebeeinträchtigungen nutzen.So zitiert The Register Pratik Patel, der sich als blinder Vorreiter für Barrierefreiheit einsetzt. Patel kritisierte die Einstellung: "Ich kenne viele blinde Menschen, die die HTML-Ansicht von Gmail benutzen. Sie werden nicht nur verwirrt sein, sondern auch unglücklich", schrieb er.Patel merkte auch an, dass Google in den letzten Monaten die Basic HTML-Ansicht schwieriger zu finden gemacht hat - eine Änderung, die er jetzt, da die Funktion gestrichen wurde, versteht.